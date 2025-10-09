logo

Москву охватил блекаут: нет ни света, ни воды
Москву охватил блекаут: нет ни света, ни воды

В районе Десеновское в Новой Москве произошел масштабный блекаут – несколько часов нет света, воды и не работает уличное освещение

9 октября 2025, 23:05
Автор:
Ткачова Марія

В российской столице произошел масштабный блекаут, оставивший без света и воды часть Новой Москвы. Как сообщают российские СМИ, инцидент произошел в поселении Десеновское, где электроснабжение отсутствует уже несколько часов подряд.

Местные жители жалуются, что не работает уличное освещение, остановились насосы водоснабжения, а также вышли из строя лифты – в одном из них застряли женщина с ребенком, которых позже освободили спасатели.

По предварительной информации, причиной аварии стал резкий перепад напряжения, приведший к сбоям в работе электросетей. Точные масштабы повреждений и сроки возобновления энергоснабжения выясняются.

Местные власти обещают восстановить электричество в ближайшее время, однако жители района сообщают, что энергии нет уже несколько часов, а коммунальные службы работают в усиленном режиме.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Германии зафиксировали появление неизвестного беспилотника вблизи стратегической базы НАТО в городе Гайленкирхен (федеральная земля Северный Рейн — Вестфалия). Инцидент произошел в среду вечером и сразу вызвал повышенный уровень безопасности на объекте.
Как сообщает Spiegel, дрон был замечен в зоне безопасности военно-воздушной базы, где размещаются самолеты дальнего радиолокационного наблюдения AWACS — ключевой элемент системы воздушного мониторинга НАТО. Беспилотник пролетел на низкой высоте над взлетной полосой, после чего скрылся с радаров, и его местонахождение установить не удалось.

После инцидента военная полиция немедленно сообщила гражданским службам, была организована поисковая операция в окрестностях базы, однако безрезультатно. Руководство объекта сообщило об усилении мер безопасности и дополнительном контроле воздушного пространства над регионом.



Источник: https://t.me/shot_shot/87718
