Зараз невідомі дрони літають біля бази НАТО

У Німеччині зафіксували появу невідомого безпілотника поблизу стратегічної бази НАТО в місті Гайленкірхен (федеральна земля Північний Рейн — Вестфалія). Інцидент стався у середу ввечері й одразу викликав підвищений рівень безпеки на об’єкті.

Дрони біля бази НАТО у Німеччині

Як повідомляє Spiegel, дрон був помічений у зоні безпеки військово-повітряної бази, де розміщуються літаки дальнього радіолокаційного спостереження AWACS — ключовий елемент системи повітряного моніторингу НАТО. Безпілотник пролетів на низькій висоті над злітною смугою, після чого зник з радарів, і його місцезнаходження встановити не вдалося.

Після інциденту військова поліція негайно повідомила цивільні служби, було організовано пошукову операцію в околицях бази, однак безрезультатно. Керівництво об’єкта повідомило про посилення заходів безпеки та додатковий контроль повітряного простору над регіоном.

База в Гайленкірхені є одним із найважливіших об’єктів НАТО у Західній Європі, оскільки саме звідси здійснюється повітряне спостереження за східним флангом Альянсу, включно з територіями, що межують із Україною та країнами Балтії. Об’єкт перебуває під постійною охороною бундесверу.

За даними німецьких ЗМІ, це не перший випадок появи невідомих безпілотників у небі над стратегічними об’єктами країни. Лише за останні тижні було зафіксовано кілька схожих інцидентів поблизу військових і енергетичних об’єктів.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що за подібними провокаціями можуть стояти російські спецслужби, які намагаються вести розвідку або тестувати системи реагування НАТО. Берлін уже посилив моніторинг дронів у межах спільної безпеки Альянсу.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у Німеччині сталася серйозна хімічна аварія, внаслідок якої над містом утворилася токсична жовта хмара. Інцидент трапився 7 жовтня на гальванічному заводі в громаді Майнашафф поблизу міста Ашаффенбург у федеральній землі Баварія.