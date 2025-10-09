Сталася серйозна хімічна аварія: госпіталізують людей з отруєнням

У Німеччині сталася серйозна хімічна аварія, внаслідок якої над містом утворилася токсична жовта хмара. Інцидент трапився 7 жовтня на гальванічному заводі в громаді Майнашафф поблизу міста Ашаффенбург у федеральній землі Баварія.

Як повідомляє видання Heidelberg24, під час виробничих робіт велика металева деталь випадково впала в резервуар, що містив близько 6 тисяч літрів азотної кислоти. Це спричинило потужну хімічну реакцію з викидом у повітря нітрозних газів — надзвичайно токсичних сполук, які становлять смертельну небезпеку для людей.

Унаслідок аварії постраждали четверо працівників підприємства, їх госпіталізували з симптомами отруєння. Будівлю заводу повністю евакуювали та закрили через ризик обвалення конструкцій. Поліція розпочала розслідування причин інциденту.

До ліквідації наслідків аварії було залучено понад 250 рятувальників, включно з пожежниками, хімічними інженерами та медичними бригадами. У регіоні тимчасово оголосили стан підвищеної небезпеки — місцевим мешканцям рекомендували залишатися вдома та зачинити вікна.

Вже 8 жовтня влада повідомила про скасування тривоги: за результатами замірів повітря перевищення рівня шкідливих речовин не зафіксовано. Екологи продовжують моніторинг довкілля, щоб виключити можливість відкладеного впливу викидів.

Попередні дані свідчать, що причиною аварії міг стати людський фактор — порушення техніки безпеки під час роботи з хімічними реагентами. Остаточні висновки очікуються після завершення офіційного розслідування.

