Що зараз коїться на Запорізькій АЕС

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомило про початок процесу відновлення зовнішнього електропостачання Запорізької атомної електростанції, яка вже тривалий час працює в умовах енергетичної ізоляції.

ЗАЕС підключили до живлення

За інформацією агентства, відповідне рішення ухвалено після багатосторонніх консультацій між представниками України та Росії за посередництва МАГАТЕ. Йдеться про ремонт двох ключових ліній електропередач — 750-кіловольтної "Дніпровської" та 330-кіловольтної "Феросплавної-1", що розташовані по різні боки лінії фронту. Відновлення цих ліній має забезпечити станцію стабільним зовнішнім живленням, необхідним для охолодження шести зупинених реакторів і зберігання відпрацьованого ядерного палива.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі наголосив, що обидві сторони демонструють конструктивну співпрацю задля досягнення спільної мети — гарантування ядерної безпеки.

"Ніхто не виграє від подальшого погіршення ситуації", — підкреслив він, коментуючи домовленості щодо відновлення енергопостачання ЗАЕС.





Наразі, за даними агентства, Запорізька АЕС продовжує працювати на резервних дизель-генераторах. Сім із них перебувають у активному режимі, ще тринадцять — у резерві на випадок перебоїв під час ремонтних робіт.

МАГАТЕ нагадує, що стабільне зовнішнє живлення є критично важливим для безпечного утримання реакторів у стані зупинки. Втрата енергопостачання або затримка у відновленні ліній може створити додаткові ризики для ядерної безпеки не лише України, а й усього регіону.

