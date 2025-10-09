logo_ukra

BTC/USD

120717

ETH/USD

4311.64

USD/UAH

41.51

EUR/UAH

48.21

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство події Що зараз коїться на Запорізькій АЕС
commentss НОВИНИ Всі новини

Що зараз коїться на Запорізькій АЕС

МАГАТЕ повідомило про початок відновлення зовнішнього електропостачання Запорізької АЕС після домовленостей між Україною та РФ щодо ремонту пошкоджених ліній живлення

9 жовтня 2025, 21:43
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомило про початок процесу відновлення зовнішнього електропостачання Запорізької атомної електростанції, яка вже тривалий час працює в умовах енергетичної ізоляції.

Що зараз коїться на Запорізькій АЕС

ЗАЕС підключили до живлення

За інформацією агентства, відповідне рішення ухвалено після багатосторонніх консультацій між представниками України та Росії за посередництва МАГАТЕ. Йдеться про ремонт двох ключових ліній електропередач — 750-кіловольтної "Дніпровської" та 330-кіловольтної "Феросплавної-1", що розташовані по різні боки лінії фронту. Відновлення цих ліній має забезпечити станцію стабільним зовнішнім живленням, необхідним для охолодження шести зупинених реакторів і зберігання відпрацьованого ядерного палива.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі наголосив, що обидві сторони демонструють конструктивну співпрацю задля досягнення спільної мети — гарантування ядерної безпеки.

"Ніхто не виграє від подальшого погіршення ситуації", — підкреслив він, коментуючи домовленості щодо відновлення енергопостачання ЗАЕС.


Наразі, за даними агентства, Запорізька АЕС продовжує працювати на резервних дизель-генераторах. Сім із них перебувають у активному режимі, ще тринадцять — у резерві на випадок перебоїв під час ремонтних робіт.

МАГАТЕ нагадує, що стабільне зовнішнє живлення є критично важливим для безпечного утримання реакторів у стані зупинки. Втрата енергопостачання або затримка у відновленні ліній може створити додаткові ризики для ядерної безпеки не лише України, а й усього регіону.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що на Добропільському напрямку противник відновив активність: за повідомленням старшого лейтенанта Сил оборони України з позивним "Алекс", окупанти кинулися в атаку в районі Володимирівки, рухаючись колонною бронетехніки за несприятливих погодних умов. За його словами, в наступі брали участь кілька бойових броньованих машин, а бронепідтримка супроводжувалася діями мотогруп на сусідніх ділянках східніше від Володимирівки.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/TCH_channel/198634
Теги:

Новини

Всі новини