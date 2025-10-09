Де ймовірно відбудеться масштабний наступ росіян: коментар військового

На Добропільському напрямку противник відновив активність: за повідомленням старшого лейтенанта Сил оборони України з позивним "Алекс", окупанти кинулися в атаку в районі Володимирівки, рухаючись колонною бронетехніки за несприятливих погодних умов. За його словами, в наступі брали участь кілька бойових броньованих машин, а бронепідтримка супроводжувалася діями мотогруп на сусідніх ділянках східніше від Володимирівки.

Ознаки, що вказують на масштабний наступ росіян

Хоча українські підрозділи влучними ударами знищили частину бронетехніки, головною проблемою залишався не стільки сам бронетранспорт, скільки десантні підрозділи противника. Піхота супроводжувала техніку, висувалася до передових позицій, висаджувалась із броні та ховалася у схованках і окопах — таких укриттів, за словами "Алекса", виявилося чимало. Це ускладнює зачистку території та збільшує витрати ресурсів при витісненні ворога з забудованих або пересічених місцевостей.

Офіцер зауважив, що рух противника виглядав організовано: колони бронетехніки рухалися під прикриттям поганих погодних умов, які частково ускладнювали роботу української авіації і безпілотників, тож противник прагнув скористатися цим, щоб швидше підвести піхоту ближче до позицій. Одночасно активність мотогруп підтверджує спроби розвідки та розриву оборони на суміжних ділянках.

"Алекс" не виключив, що нинішні дії можуть бути першими кроками до ширшої операції: накопичені ресурси та поступові спроби вести наступ на Донеччині свідчать про можливу підготовку до масштабніших наступальних дій. Тому, підкреслив він, важливо контролювати підходи й посилювати інженерне, розвідувальне та вогневе прикриття, щоб перетворити наступальні спроби ворога на дорогою для нього операцію.

Сумарно: ситуація на Добропільському напрямку залишається напруженою — ворог пробує просуватися за рахунок поєднання бронетехніки та десантних груп, українська оборона фіксує знищення броні, але стикається з ускладненнями при зачистці укриттів і придушенні піхоти противника. Моніторинг і адекватна реакція на кожну таку хвилю атак залишаються ключовими для збереження позицій у цьому секторі.

