На Добропольском направлении противник возобновил активность: по сообщению старшего лейтенанта Сил обороны Украины с позывным "Алекс", кафиры бросились в атаку в районе Владимировки, двигаясь колонной бронетехники при неблагоприятных погодных условиях. По его словам, в наступлении участвовали несколько боевых бронированных машин, а бронеподдержка сопровождалась действиями мотогрупп на соседних участках восточнее Владимировки.

Приметы, которые указывают на масштабное наступление россиян

Хотя украинские подразделения точными ударами уничтожили часть бронетехники, главной проблемой оставался не столько сам бронетранспорт, сколько десантные подразделения противника. Пехота сопровождала технику, выдвигалась к передовым позициям, высаживалась из брони и пряталась в тайниках и окопах — таких укрытий, по словам "Алекса", оказалось немало. Это затрудняет зачистку территории и увеличивает расход ресурсов при вытеснении врага из застроенных или пересеченных мест.

Офицер отметил, что движение противника выглядело организованно: колонны бронетехники двигались под прикрытием плохих погодных условий, частично усложнявших работу украинской авиации и беспилотников, поэтому противник стремился воспользоваться этим, чтобы быстрее подвести пехоту ближе к позициям. Одновременно активность мотогрупп подтверждает попытки разведки и разрыва обороны на сопредельных участках.

"Алекс" не исключил, что нынешние действия могут быть первыми шагами к более широкой операции: накопленные ресурсы и постепенные попытки вести наступление в Донецкой области свидетельствуют о возможной подготовке к более масштабным наступательным действиям. Поэтому, подчеркнул он, важно контролировать подходы и усиливать инженерное, разведывательное и огневое прикрытие, чтобы превратить наступательные попытки врага в дорогую для него операцию.

Суммарно: ситуация на Добропольском направлении остается напряженной – враг пытается продвигаться за счет сочетания бронетехники и десантных групп, украинская оборона фиксирует уничтожение брони, но сталкивается с осложнениями при зачистке укрытий и подавлении пехоты противника. Мониторинг и адекватная реакция на каждую подобную волну атак остаются ключевыми для сохранения позиций в этом секторе.

