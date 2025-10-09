Что сейчас происходит на Запорожской АЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило о начале процесса восстановления внешнего электроснабжения Запорожской атомной электростанции, которая уже долгое время работает в условиях энергетической изоляции.

ЗАЕС подключили к питанию

По информации агентства, соответствующее решение принято после многосторонних консультаций между представителями Украины и России при посредничестве МАГАТЭ. Речь идет о ремонте двух ключевых линий электропередач — 750-киловольтной "Днепровской" и 330-киловольтной "Ферросплавной-1", расположенных по разные стороны линии фронта. Восстановление этих линий должно обеспечить станцию стабильным внешним питанием, необходимым для охлаждения шести остановленных реакторов и хранения отработанного ядерного топлива.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси подчеркнул, что обе стороны демонстрируют конструктивное сотрудничество для достижения общих целей — обеспечения ядерной безопасности.

"Никто не выиграет от дальнейшего ухудшения ситуации", — подчеркнул он, комментируя договоренности о возобновлении энергоснабжения ЗАЭС.





По данным агентства, Запорожская АЭС продолжает работать на резервных дизель-генераторах. Семь из них находятся в активном режиме, еще тринадцать – в резерве на случай перебоев во время ремонтных работ.

МАГАТЭ напоминает, что стабильное внешнее питание критически важно для безопасного удержания реакторов в состоянии остановки. Утрата энергоснабжения или задержка в восстановлении линий может создать дополнительные риски ядерной безопасности не только Украины, но и всего региона.

