Что сейчас происходит на Запорожской АЭС

МАГАТЭ сообщило о начале возобновления внешнего электроснабжения Запорожской АЭС после договоренностей между Украиной и РФ по ремонту поврежденных линий питания

9 октября 2025, 21:43
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило о начале процесса восстановления внешнего электроснабжения Запорожской атомной электростанции, которая уже долгое время работает в условиях энергетической изоляции.

ЗАЕС подключили к питанию

По информации агентства, соответствующее решение принято после многосторонних консультаций между представителями Украины и России при посредничестве МАГАТЭ. Речь идет о ремонте двух ключевых линий электропередач — 750-киловольтной "Днепровской" и 330-киловольтной "Ферросплавной-1", расположенных по разные стороны линии фронта. Восстановление этих линий должно обеспечить станцию стабильным внешним питанием, необходимым для охлаждения шести остановленных реакторов и хранения отработанного ядерного топлива.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси подчеркнул, что обе стороны демонстрируют конструктивное сотрудничество для достижения общих целей — обеспечения ядерной безопасности.

"Никто не выиграет от дальнейшего ухудшения ситуации", — подчеркнул он, комментируя договоренности о возобновлении энергоснабжения ЗАЭС.


По данным агентства, Запорожская АЭС продолжает работать на резервных дизель-генераторах. Семь из них находятся в активном режиме, еще тринадцать – в резерве на случай перебоев во время ремонтных работ.

МАГАТЭ напоминает, что стабильное внешнее питание критически важно для безопасного удержания реакторов в состоянии остановки. Утрата энергоснабжения или задержка в восстановлении линий может создать дополнительные риски ядерной безопасности не только Украины, но и всего региона.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что на Добропольском направлении противник возобновил активность: по сообщению старшего лейтенанта Сил обороны Украины с позывным "Алекс", кафиры бросились в атаку в районе Владимировки, двигаясь колонной бронетехники при неблагоприятных погодных условиях. По его словам, в наступлении участвовали несколько боевых бронированных машин, а бронеподдержка сопровождалась действиями мотогрупп на соседних участках восточнее Владимировки.



Источник: https://t.me/TCH_channel/198634
