Произошла серьезная химическая авария: госпитализируют людей с отравлением

В Германии произошла серьезная химическая авария, в результате которой над городом образовалось токсичное желтое облако. Инцидент произошел 7 октября на гальваническом заводе в общине Майнашафф вблизи города Ашаффенбург в федеральной земле Бавария.

В Германии случилась химическая авария

Как сообщает издание Heidelberg24, во время производственных работ крупная металлическая деталь случайно упала в резервуар, содержащий около 6 тысяч литров азотной кислоты. Это повлекло за собой мощную химическую реакцию с выбросом в атмосферу нитрозных газов — чрезвычайно токсичных соединений, представляющих смертельную опасность для людей.

В результате аварии пострадали четверо работников предприятия, их госпитализировали с симптомами отравления. Здание завода полностью эвакуировали и закрыли из-за риска обрушения конструкций. Полиция приступила к расследованию причин инцидента.

К ликвидации последствий аварии было привлечено более 250 спасателей, включая пожарных, химических инженеров и медицинских бригад. В регионе временно объявили состояние повышенной опасности – местным жителям рекомендовали оставаться дома и закрыть окна.

Уже 8 октября власти сообщили об отмене тревоги: по результатам замеров воздуха превышение уровня вредных веществ не зафиксировано. Экологи продолжают мониторинг окружающей среды, чтобы исключить возможность отложенного воздействия выбросов.

Предварительные данные свидетельствуют о том, что причиной аварии мог стать человеческий фактор — нарушение техники безопасности при работе с химическими реагентами. Окончательные выводы ожидаются по завершении официального расследования.

