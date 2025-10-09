logo

Общество происшествия Сейчас неизвестные дроны летают у базы НАТО
НОВОСТИ

Сейчас неизвестные дроны летают у базы НАТО

В Германии у стратегической базы НАТО в Гайленкирхене зафиксировали неизвестный дрон, пролетевший над взлетной полосой и скрывшийся, вызвав усиление мер безопасности

9 октября 2025, 22:58
Автор:
Ткачова Марія

В Германии зафиксировали появление неизвестного беспилотника вблизи стратегической базы НАТО в городе Гайленкирхен (федеральная земля Северный Рейн – Вестфалия). Инцидент произошел в среду вечером и сразу вызвал повышенный уровень безопасности на объекте.

Сейчас неизвестные дроны летают у базы НАТО

Дроны возле базы НАТО в Германии

Как сообщает Spiegel, дрон был замечен в зоне безопасности военно-воздушной базы, где размещаются самолеты дальнего радиолокационного наблюдения AWACS — ключевой элемент системы воздушного мониторинга НАТО. Беспилотник пролетел на низкой высоте над взлетной полосой, после чего скрылся с радаров, и его местонахождение установить не удалось.

После инцидента военная полиция немедленно сообщила гражданским службам, была организована поисковая операция в окрестностях базы, однако безрезультатно. Руководство объекта сообщило об усилении мер безопасности и дополнительном контроле воздушного пространства над регионом.

База в Гайленкирхене является одним из важнейших объектов НАТО в Западной Европе, поскольку именно отсюда осуществляется воздушное наблюдение за восточным флангом Альянса, включая территории, граничащие с Украиной и странами Балтии. Объект находится под неизменной охраной бундесвера.

По данным германских СМИ, это не первый случай появления неизвестных беспилотников в небе над стратегическими объектами страны. Только за последние недели было зафиксировано несколько схожих инцидентов вблизи военных и энергетических объектов.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что за подобными провокациями могут стоять российские спецслужбы, пытающиеся вести разведку или тестировать системы реагирования НАТО. Берлин уже усилил мониторинг дронов в рамках общей безопасности Североатлантического союза.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Германии произошла серьезная химическая авария, в результате которой над городом образовалось токсичное желтое облако. Инцидент произошел 7 октября на гальваническом заводе в общине Майнашафф вблизи города Ашаффенбург в федеральной земле Бавария.



Источник: https://www.spiegel.de/politik/deutschland/geilenkirchen-drohnen-alarm-ueber-nato-basis-polizei-und-feldjaeger-im-einsatz-a-5297caec-7bbd-47e0-9cdf-11c3b8fc4813
