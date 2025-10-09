Сейчас неизвестные дроны летают у базы НАТО

В Германии зафиксировали появление неизвестного беспилотника вблизи стратегической базы НАТО в городе Гайленкирхен (федеральная земля Северный Рейн – Вестфалия). Инцидент произошел в среду вечером и сразу вызвал повышенный уровень безопасности на объекте.

Дроны возле базы НАТО в Германии

Как сообщает Spiegel, дрон был замечен в зоне безопасности военно-воздушной базы, где размещаются самолеты дальнего радиолокационного наблюдения AWACS — ключевой элемент системы воздушного мониторинга НАТО. Беспилотник пролетел на низкой высоте над взлетной полосой, после чего скрылся с радаров, и его местонахождение установить не удалось.

После инцидента военная полиция немедленно сообщила гражданским службам, была организована поисковая операция в окрестностях базы, однако безрезультатно. Руководство объекта сообщило об усилении мер безопасности и дополнительном контроле воздушного пространства над регионом.

База в Гайленкирхене является одним из важнейших объектов НАТО в Западной Европе, поскольку именно отсюда осуществляется воздушное наблюдение за восточным флангом Альянса, включая территории, граничащие с Украиной и странами Балтии. Объект находится под неизменной охраной бундесвера.

По данным германских СМИ, это не первый случай появления неизвестных беспилотников в небе над стратегическими объектами страны. Только за последние недели было зафиксировано несколько схожих инцидентов вблизи военных и энергетических объектов.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что за подобными провокациями могут стоять российские спецслужбы, пытающиеся вести разведку или тестировать системы реагирования НАТО. Берлин уже усилил мониторинг дронов в рамках общей безопасности Североатлантического союза.

