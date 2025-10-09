Умер соучредитель телеканала "1+1" Борис Фуксман

Скончался украинский бизнесмен и соучредитель телеканала "1+1" Борис Фуксман. Об этом сообщил продюсер Александр Роднянский, с которым они вместе создавали один из известнейших телеканалов страны.

Борис Фуксман





В своем заявлении Роднянский назвал смерть Фуксмана большой личной утратой, отметив, что они были не только двоюродными братьями, но действительно близкими людьми, которых объединяли общие ценности, проекты и многолетнее сотрудничество.





"Мы всегда были вместе – от начала моей профессиональной истории до последнего дня его жизни. Он был настоящим предпринимателем, который начинал с нуля и добился успеха. Никогда не сдавался", — написал Роднянский.





По словам продюсера, Борис Фуксман был успешным немецким предпринимателем, прожившим в Европе более полувека. Его жизненный путь начинался с нуля, но благодаря энергии, настойчивости и деловому таланту он добился значительного успеха. Фуксман активно поддерживал культурные и медийные проекты в Украине, в том числе создание телеканала "1+1", ставшего одним из самых влиятельных в государстве.





Роднянский подчеркнул, что Борис всегда был рядом и помогал в сложные моменты, а его поддержка и вера стали важной частью профессиональной и личной жизни.





"У меня не было человека более близкого, кроме жены и детей. Сил писать о нем, человеке, полном жизни и любви, у меня нет. Просто хочу поделиться горем", – отметил Роднянский.





Причина смерти Бориса Фуксмана пока не уточняется.

