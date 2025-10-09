logo

BTC/USD

121155

ETH/USD

4337.06

USD/UAH

41.51

EUR/UAH

48.21

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество происшествия Умер соучредитель телеканала "1+1" Борис Фуксман
commentss НОВОСТИ Все новости

Умер соучредитель телеканала "1+1" Борис Фуксман

Умер бизнесмен и соучредитель телеканала «1+1» Борис Фуксман – о его смерти сообщил продюсер Александр Роднянский

9 октября 2025, 23:52
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Скончался украинский бизнесмен и соучредитель телеканала "1+1" Борис Фуксман. Об этом сообщил продюсер Александр Роднянский, с которым они вместе создавали один из известнейших телеканалов страны.

Умер соучредитель телеканала "1+1" Борис Фуксман

Борис Фуксман


В своем заявлении Роднянский назвал смерть Фуксмана большой личной утратой, отметив, что они были не только двоюродными братьями, но действительно близкими людьми, которых объединяли общие ценности, проекты и многолетнее сотрудничество.


"Мы всегда были вместе – от начала моей профессиональной истории до последнего дня его жизни. Он был настоящим предпринимателем, который начинал с нуля и добился успеха. Никогда не сдавался", — написал Роднянский.


По словам продюсера, Борис Фуксман был успешным немецким предпринимателем, прожившим в Европе более полувека. Его жизненный путь начинался с нуля, но благодаря энергии, настойчивости и деловому таланту он добился значительного успеха. Фуксман активно поддерживал культурные и медийные проекты в Украине, в том числе создание телеканала "1+1", ставшего одним из самых влиятельных в государстве.


Роднянский подчеркнул, что Борис всегда был рядом и помогал в сложные моменты, а его поддержка и вера стали важной частью профессиональной и личной жизни.


"У меня не было человека более близкого, кроме жены и детей. Сил писать о нем, человеке, полном жизни и любви, у меня нет. Просто хочу поделиться горем", – отметил Роднянский.


Причина смерти Бориса Фуксмана пока не уточняется.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в российской столице произошел масштабный блекаут, оставивший без света и воды часть Новой Москвы. Как сообщают российские СМИ, инцидент произошел в поселении Десеновское, где электроснабжение отсутствует уже несколько часов подряд.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.instagram.com/p/DPmU25wjH_l/?igsh=eXNraGVtYnMyMmxm
Теги:

Новости

Все новости