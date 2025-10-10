Представитель украинской разведки Андрей Коваленко заявил, что Владимир Путин признал вину России и извинился перед президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым за сбитие в 2024 году пассажирского самолета. По его словам, тогда Кремль в течение десяти месяцев отрицал свою причастность, придумывая разные версии, однако под давлением Баку был вынужден признать, что самолет уничтожили российские ракеты ПВО.

Российский диктатор Владимир Путин

Авиакатастрофа, произошедшая в прошлом году, унесла жизни 38 человек, среди которых были граждане Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана и самой России. Сразу после трагедии Коваленко публично сообщил, что самолет сбила российская система противовоздушной обороны и эта информация быстро распространилась в иностранных медиа. Москва же пыталась переложить ответственность, называя среди причин "погодные условия", "стаи птиц" и "технические неисправности".

Коваленко подчеркнул, что прощение путина не является дипломатическим жестом, а скорее признаком политической слабости Кремля. По его словам, россия, истощенная войной против Украины, уже не способна вступать в открытые конфликты с Азербайджаном или Турцией, а ее попытки давления на Баку из-за арестов диаспоры, пропаганды или агентуры провалились и имели обратный эффект.

"Азербайджан действовал твердо и последовательно, а за его спиной стояла Турция – ключевой союзник и гарант силы. Прощение путина – это не проявление дипломатии, это символическая капитуляция. Привыкший диктовать условия Кремль теперь вынужден оправдываться", — подчеркнул Коваленко.

По его мнению, этот случай стал четким сигналом для соседей России: с Москвой можно и нужно говорить жестко, требовать правды, ответственности и компенсаций.

"Эпоха имперской спеси закончилась. Россия больше не центр влияния, а уязвимый игрок, который должен считаться даже с теми, кого еще недавно считал младшими братьями", — подытожил Коваленко.

