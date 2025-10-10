logo

Путин анонсировал новое русское оружие: заявление диктатора
НОВОСТИ

Путин анонсировал новое русское оружие: заявление диктатора

Путин отреагировал на предупреждение Зеленского о возможных ударах по кремлю, назвав это «шантажом и понтами», и заявил о подготовке нового вида российского оружия

10 октября 2025, 16:00
Владимир Путин в очередных заявлениях пытался ответить на предупреждение Владимира Зеленского о возможных ударах по кремлевским объектам в случае последующей эскалации, назвав эти слова "шантажом и понтами".

Путин анонсировал новое русское оружие: заявление диктатора

Новое заявление Путина

Во время выступления диктатор также заявил, что Россия якобы готовит к презентации новый вид оружия, не уточнив никаких технических деталей. Это заявление кремлевские СМИ уже подают как ответ на американские ракеты Tomahawk, возможную передачу которых Украине ранее не исключали в Вашингтоне.

"Наш ответ на Томагавки — это усиление системы ПВО российской федерации", — сказал Путин, одновременно намекнув, что речь может идти о развертывании новых оборонных или стратегических технологий.

Кроме того, кремлевский лидер снова попытался продемонстрировать "положительный" тон относительно Дональда Трампа, заявив, что "Трамп старается и работает над вопросами достижения мира", приведя в пример ситуацию на Ближнем Востоке. "Если у него получится – это будет историческое событие", – сказал Путин.

Он также добавил, что между ним и Трампом якобы существует "понимание" о завершении войны в Украине, однако уточнил, что стороны должны "еще кое-что доработать". При этом сослался на предыдущую "дискуссию на Аляске", которую российские пропагандисты представляют как контакт между представителями Москвы и Вашингтона, хотя официально эта информация не подтверждается.

Таким образом, новые заявления путина в очередной раз выглядят как попытка давления на Запад и демонстрации силы, призванные одновременно ответить на жесткую риторику Киева и показать готовность к мирным переговорам — на кремлевских условиях.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Липецкой области России разбился истребитель-перехватчик МиГ-31, принадлежащий Воздушно-космическим силам РФ. Оба члена экипажа – пилот и штурман – успели катапультироваться за несколько секунд до падения самолета, отведя машину от жилых районов.



Источник: https://t.me/tass_agency/343305
