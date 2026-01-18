Як закінчиться війна в Україні за версією Максима Жоріна

Екскомандир полку "Азов" Максим Жорін прокоментував появу в іноземній пресі матеріалів з анонімними заявами про нібито необхідність пожертвувати Донбасом. За його словами, такі публікації формують інформаційний фон, покликаний підготувати суспільство до думки про можливу відмову України від власних територій.

Максим Жорін про паузу у війни в Україні

Жорін наголосив, що з часом тиск з різних боків лише посилюватиметься, а подібні меседжі з’являтимуться дедалі частіше. Водночас він підкреслив, що реальність є значно простішою та жорсткішою.

На його думку, війна зрештою стане на паузу саме там, де проходитиме лінія бойового зіткнення. Інших сценаріїв він не бачить ані з політичної, ані з практичної, ані з ідеологічної точки зору.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що р осійська влада з листопада неодноразово заявляла про захоплення ключових населених пунктів Донбасу напередодні важливих міжнародних переговорів. Втім аналіз ситуації на фронті показує, що більшість цих заяв не відповідали реальному стану справ.

21 листопада, за два дні до переговорів України та США, Росія оголосила про повне захоплення Куп’янська. Насправді на той момент російські війська не контролювали місто повністю. Станом на 18 січня під російським контролем залишаються лише кілька невеликих ділянок, тоді як значна частина міста перебуває у сірій зоні. 30 листопада, напередодні візиту представників команди Дональда Трампа до Москви, було заявлено про взяття Покровська і Вовчанська. Реально російські сили контролювали лише частину Покровська, а Вовчанськ переважно залишався під контролем ЗСУ або у сірій зоні. Станом на 18 січня Росія контролює більшу частину Покровська, але повне захоплення міста не підтверджене, а в районі тривають бойові дії. У Вовчанську під російським контролем перебуває приблизно половина міста.

