Экскомандир полка "Азов" Максим Жорин прокомментировал появление в иностранной печати материалов с анонимными заявлениями о якобы необходимости пожертвовать Донбассом. По его словам, такие публикации формируют информационный фон, призванный подготовить общество к мнению о возможном отказе Украины от собственных территорий.

Максим Жорин про паузу в войне в Украине

Жорин подчеркнул, что со временем давление с разных сторон будет только усиливаться, а подобные месседжи будут появляться все чаще. В то же время он подчеркнул, что реальность значительно проще и жестче.

По его мнению, война в конце концов станет на паузу именно там, где будет проходить линия боевого столкновения. Других сценариев он не видит ни с политической, ни с практической, ни с идеологической точки зрения.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что российские власти с ноября неоднократно заявляли о захвате ключевых населенных пунктов Донбасса накануне важных международных переговоров. Впрочем, анализ ситуации на фронте показывает, что большинство этих заявлений не соответствовали реальному положению дел.

21 ноября, за два дня до переговоров Украины и США, Россия объявила о полном захвате Купянска. На самом деле в тот момент российские войска не контролировали город полностью. По состоянию на 18 января под российским контролем остаются всего несколько небольших участков, в то время как значительная часть города находится в серой зоне. 30 ноября, накануне визита представителей команды Дональда Трампа в Москву, было заявлено о взятии Покровска и Волчанска. Реально российские силы контролировали только часть Покровска, а Волчанск в основном оставался под контролем ВСУ или в серой зоне. По состоянию на 18 января Россия контролирует большую часть Покровска, но полный захват города не подтвержден, а в районе продолжаются боевые действия. В Волчанске под российским контролем находится около половины города.

