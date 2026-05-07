Як закінчиться війна в Україні: озвучено два вражаючі сценарії

Україна має реальний шанс вийти з повномасштабної війни, проте багато залежить від внутрішніх та зовнішніх чинників. Таку думку в інтерв’ю 24 каналу висловив колишній посол України в США (2015–2019) Валерій Чалий.

За словами дипломата, розвиток подій на фронті та дипломатичні рішення партнерів світу відіграватимуть ключову роль у визначенні результату конфлікту. Чалий зазначив, що наразі неможливо точно передбачити, коли війна завершиться, адже ситуація залишається динамічною та багатоваріантною.

Оптимістичний сценарій, на його думку, передбачає активну участь європейських країн. Вони повинні посилити власну оборону та збільшити обсяги військової допомоги Україні. Окрім того, важливо посилювати санкційний тиск на Росію. Незважаючи на ухвалення вже двадцятого пакету обмежень, в ньому досі бракує ключових кроків, наприклад, щодо Росатому.

"Посилення тиску на Кремль може відкрити шлях до завершення повномасштабної війни. Це не означає остаточне припинення конфлікту, деякі питання доведеться відкласти, але суверенітет України залишиться непохитним", – підкреслив Чалий.

Він також додав, що будь-яка поточна угода навряд чи поверне країну до кордонів 1991 року, доки Росія зберігає внутрішню цілісність.

Песимістичний сценарій передбачає, що США можуть знизити постачання озброєнь для України, а європейські країни демонструватимуть нерішучість у підготовці до протистояння. У такому випадку Росія могла б посилити мобілізацію і розширити контроль над українськими територіями. Втім, наразі така тенденція не спостерігається.

Чалий наголосив, що сценарій повного зникнення України з політичної карти світу він взагалі не розглядає. Існує ще проміжний варіант, за яким конфлікт триватиме у теперішньому режимі ще один-два роки, але його можна змінити.

