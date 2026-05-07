Как закончится война в Украине: озвучены два впечатляющих сценария

У Украины есть реальный шанс выйти из полномасштабной войны, однако многое зависит от внутренних и внешних факторов. Такое мнение в интервью 24 каналу высказал бывший посол Украины в США (2015-2019) Валерий Чалый.

По словам дипломата, развитие событий на фронте и дипломатические решения партнеров будут играть ключевую роль в определении результата конфликта. Чалый отметил, что пока невозможно точно предсказать, когда война завершится, ведь ситуация остается динамичной и многовариантной.

Оптимистический сценарий, по его мнению, предполагает активное участие европейских стран. Они должны усилить свою оборону и увеличить объемы военной помощи Украине. Кроме того, важно усиливать санкционное давление на Россию. Несмотря на принятие уже двадцатого пакета ограничений, в нем до сих пор не хватает ключевых шагов, например, по Росатому.

"Ужесточение давления на Кремль может открыть путь к завершению полномасштабной войны. Это не означает окончательное прекращение конфликта, некоторые вопросы придется отложить, но суверенитет Украины останется непоколебимым", — подчеркнул Чалый.

Он также добавил, что любое текущее соглашение вряд ли вернет страну к границам 1991 года, пока Россия сохраняет внутреннюю целостность.

Пессимистический сценарий предполагает, что США могут снизить поставки вооружений для Украины, а европейские страны будут демонстрировать нерешительность в подготовке к противостоянию. В таком случае Россия могла бы усилить мобилизацию и расширить контроль над украинскими территориями. Впрочем, в настоящее время такая тенденция не наблюдается.

Чалый подчеркнул, что сценарий полного исчезновения Украины с политической карты мира он вообще не рассматривает. Существует еще промежуточный вариант, по которому конфликт будет продолжаться в нынешнем режиме еще один-два года, но его можно изменить.

