У Путіна через паніку шокували планами проведення "Безсмертного полку": що відомо

У Росії на тлі наближення 9 травня значно посилюють заходи безпеки, а традиційна акція "Безсмертний полк" у низці регіонів цього року частково відбудеться у дистанційному форматі. Про це повідомив прес-секретар російського правителя Дмитро Пєсков, зазначивши, що додаткові заходи пов’язані з нібито "терористичними загрозами" з боку України.

Рішення перевести частину заходів у цифровий формат прийнято, щоб мінімізувати ризики під час масових зборів. У Кремлі підкреслюють, що спецслужби країни активно відстежують потенційні небезпеки і вживають заходів для захисту громадян. Однак експерти зауважують, що навіть сучасна система ППО та контроль над великими скупченнями людей не гарантують абсолютної безпеки, особливо у великих містах.

Традиційно "Безсмертний полк" є однією з центральних пам’ятних акцій до Дня Перемоги, коли росіяни виходять на вулиці з портретами родичів, що брали участь у Другій світовій війні. Але з 2022 року після початку повномасштабного вторгнення в Україну влада РФ все частіше змінює формат цієї події, пояснюючи це "необхідністю забезпечення безпеки" та зменшенням ризиків для громадян.

У рамках дистанційної версії акції учасникам пропонують завантажувати фотографії родичів на спеціальні платформи, транслювати їх у соцмережах або демонструвати на екранах у громадських місцях. У деяких містах Росії замість традиційних маршів організовують показ портретів на телебаченні, в метро, держустановах або на цифрових площах, що дозволяє підтримати символічну складову заходу без масових скупчень людей.

