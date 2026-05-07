В России на фоне приближения 9 мая значительно усиливают меры безопасности, а традиционная акция "Бессмертный полк" в ряде регионов в этом году частично состоится в дистанционном формате. Об этом сообщил пресс-секретарь российского правителя Дмитрий Песков, отметив, что дополнительные меры связаны с якобы "террористическими угрозами" со стороны Украины.

Решение перевести часть мер в цифровой формат принято, чтобы минимизировать риски во время массовых сборов. В Кремле подчеркивают, что спецслужбы страны активно отслеживают потенциальные опасности и принимают меры по защите граждан. Однако эксперты отмечают, что даже современная система ПВО и контроль над большими скоплениями людей не гарантируют абсолютной безопасности, особенно в больших городах.

Традиционно "Бессмертный полк" является одной из центральных памятных акций ко Дню Победы, когда россияне выходят на улицы с портретами участвовавших во Второй мировой войне родственников. Но с 2022 года после начала полномасштабного вторжения в Украину власти РФ все чаще меняют формат этого события, объясняя это необходимостью обеспечения безопасности и уменьшением рисков для граждан.

В рамках дистанционной версии акции участникам предлагают скачивать фотографии родственников на специальные платформы, транслировать их в соцсетях или демонстрировать на экранах в общественных местах. В некоторых городах России вместо традиционных маршей организуют показ портретов на телевидении, в метро, госучреждениях или на цифровых площадях, что позволяет поддержать символическую составляющую без массовых скоплений людей.

Портал "Комментарии" уже писал, что парад на Красной площади, посвященный 9 мая, для президента России Владимира Путина является фактически безопасной мерой. Причина не в многочисленных охранных мероприятиях, организованных российскими властями, а в том, что никто не решается на физическую атаку на диктатора.