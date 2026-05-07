"Ніхто не знає, чим це закінчиться": озвучено гучний прогноз участі Путіна у параді на 9 травня

Парад на Красній площі, присвячений 9 травня, для президента Росії Володимира Путіна є фактично безпечним заходом. Причина не в численних охоронних заходах, організованих російською владою, а в тому, що ніхто не наважується на фізичну атаку на диктатора. Про це заявив військовий експерт Іван Ступак у своєму аналізі.

Ступак підкреслює, що можливість усунення Путіна залишається невідомою територією, своєрідною "terra incognita", як і потенційне вбивство президента України Володимира Зеленського. Ніхто не може передбачити наслідки таких дій – ні для Росії, ні для України.

"Уявімо гіпотетичний сценарій: умовні дрони долітають до трибуни, і там гине Путін разом із найближчим оточенням – Пєсковим, Кабаєвою та іншими. Наслідки такого інциденту важко передбачити. Можливі реакції не принесуть радості, оскільки існує ризик канонізації Путіна в очах росіян, що може стимулювати ще більш агресивну політику та мобілізацію", – пояснює експерт.

Він додає, що міжнародна реакція також важко прогнозується. Потужні держави, як Китай чи Індія, можуть сприйняти смерть лідера як привід для підтримки Росії або взагалі радикально змінити політичну підтримку України.

"Те саме стосується й України. Вбивство Зеленського було б непередбачуваним кроком. Можливі сценарії включають як посилення мобілізації українців, так і зміну позиції міжнародних партнерів. У цьому сенсі рішення щодо життя лідера більше обумовлене людським фактором та страхом перед наслідками", – зазначив Ступак, підкреслюючи, що прагнення уникнути ризиків визначає поведінку як російського, так і українського лідерства.

"Коментарі" вже писали, що на сьогодні жодного припинення бойових дій на фронті не зафіксовано — Росія не погодилася на перемир’я. Таку заяву зробив речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов в ефірі програми "Ми Україна".