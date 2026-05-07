Чи діє насправді перемир'я на фронті: у ЗСУ шокували відвертою відповіддю

На сьогодні жодного припинення бойових дій на фронті не зафіксовано — Росія не погодилася на перемир’я. Таку заяву зробив речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов в ефірі програми "Ми Україна".

Фото: з відкритих джерел

Він підкреслив, що українські війська продовжують діяти в межах власної оборонної стратегії та самостійно визначають методи реагування на агресію противника, залежно від поточної ситуації на полі бою.

"Наші дії спрямовані на нейтралізацію атакуючого потенціалу ворога та знищення його сил", — зазначив Трегубов.

Раніше президент України Володимир Зеленський оголосив, що з опівночі 6 травня в країні діє режим тиші. Київ наголошує, що готовий дзеркально дотримуватися перемир’я, якщо його буде дотримуватися й інша сторона. Водночас розвиток подій на фронті залежить виключно від поведінки Росії, яка поки що не демонструє готовності до припинення вогню.

Влада України продовжує уважно спостерігати за ситуацією на лінії фронту та оцінювати, чи буде Москва дотримуватися оголошеного режиму тиші. У разі порушень українська сторона залишає за собою право реагувати адекватно до обстановки, використовуючи всі наявні оборонні можливості. Такий підхід забезпечує захист військових і цивільного населення та гарантує контроль над ситуацією на фронті, зберігаючи при цьому принципи оборонної стратегії.

Портал "Коментарі" вже писав, що Росія, яка веде агресивну війну проти України, почала використовувати FPV-дрони із вибуховими зарядами для атак на житлові багатоповерхівки. Як повідомив радник міністра оборони України Сергій Бескрестнов, відомий під псевдонімом "Флеш", ці безпілотники типу "Гербера" стали новим інструментом ворога.