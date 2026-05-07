Война с Россией Действует действительно перемирие на фронте: в ВСУ шокировали откровенным ответом
НОВОСТИ

Действует действительно перемирие на фронте: в ВСУ шокировали откровенным ответом

В ВСУ сообщают, что Россия не соблюдает никакого перемирия на фронте

7 мая 2026, 13:10
Клименко Елена

На сегодняшний день ни одного прекращения боевых действий на фронте не зафиксировано — Россия не согласилась на перемирие. Такое заявление сделал спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов в эфире программы "Мы Украина".

Фото: из открытых источников

Он подчеркнул, что украинские войска продолжают действовать в рамках собственной оборонной стратегии и самостоятельно определяют методы реагирования на агрессию противника в зависимости от текущей ситуации на поле боя.

"Наши действия направлены на нейтрализацию атакующего потенциала врага и уничтожение его сил", — отметил Трегубов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил, что около полуночи 6 мая в стране действует режим тишины. Киев отмечает, что готов зеркально соблюдать перемирие, если его будет соблюдать и другая сторона. В то же время развитие событий на фронте зависит исключительно от поведения России, пока не демонстрирующего готовности к прекращению огня.

Власти Украины продолжают внимательно наблюдать за ситуацией на линии фронта и оценивать, будет ли Москва соблюдать объявленный режим тишины. В случае нарушений украинская сторона оставляет за собой право реагировать адекватно обстановке, используя все имеющиеся оборонные возможности. Такой подход обеспечивает защиту военных и гражданского населения и обеспечивает контроль над ситуацией на фронте, сохраняя при этом принципы оборонной стратегии.

Портал "Комментарии" уже писал , что Россия, ведущая агрессивную войну против Украины, начала использовать FPV-дроны со взрывными зарядами для атак на жилые многоэтажки. Как сообщил советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов, известный под псевдонимом "Флэш", эти беспилотники типа "Гербер" стали новым инструментом врага.



