Парад на Красной площади, посвященный 9 мая, для президента России Владимира Путина является фактически безопасной мерой. Причина не в многочисленных охранных мероприятиях, организованных российскими властями, а в том, что никто не решается на физическую атаку на диктатора. Об этом заявил военный эксперт Иван Ступак в своем анализе.

Ступак подчеркивает, что возможность устранения Путина остается неизвестной территорией, своеобразной terra incognita, как и потенциальное убийство президента Украины Владимира Зеленского. Никто не может предсказать последствия таких действий – ни для России, ни для Украины.

"Представим гипотетический сценарий: условные дроны долетают до трибуны, и там погибает Путин вместе с ближайшим окружением – Песковым, Кабаевой и другими. Последствия такого инцидента сложно предсказать. Возможные реакции не доставят радости, поскольку существует риск канонизации Путина в глазах россиян, что может стимулировать еще более агрессивную политику и мобилизацию", – объясняет эксперт.

Он добавляет, что международная реакция также сложно прогнозируется. Мощные государства, как Китай или Индия, могут воспринять смерть лидера как повод для поддержки России или радикально изменить политическую поддержку Украины.

"То же касается и Украины. Убийство Зеленского было бы непредсказуемым шагом. Возможные сценарии включают как усиление мобилизации украинцев, так и изменение позиции международных партнеров. В этом смысле решение о жизни лидера больше обусловлено человеческим фактором и страхом перед последствиями", – отметил Ступак, подчеркивая, что стремление избежать рисков определяет поведение как российского, так и украинского лидерства.

