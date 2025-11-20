logo_ukra

Як врятували юнака, який провів під завалами ніч у Тернополі
commentss НОВИНИ Всі новини

Як врятували юнака, який провів під завалами ніч у Тернополі

20-річний Богдан Кобель, який пробув під завалами понад 10 годин у Тернополі, перебуває у лікарні у стабільному стані

20 листопада 2025, 20:48
Автор:
Ткачова Марія

20-річний Богдан Кобель, якого рятувальники дістали з-під завалів після російського ракетного удару по Тернополю, нині перебуває у лікарні. Про це Суспільному повідомила директорка обласного департаменту охорони здоров’я Ольга Ярмоленко.

Як врятували юнака, який провів під завалами ніч у Тернополі

Трагедія у Тернополі

За її словами, стан хлопця оцінюють як середньої тяжкості, але стабільний. Його вже перевели з реанімації до травматологічного відділення. У Богдана — численні переломи та струс мозку, однак він при тямі та контактує з лікарями.

Квартира родини Кобелів знаходилась на дев’ятому поверсі. Сестра хлопця розповіла NV, що після вибуху він разом із уламками конструкцій впав із дев’ятого на сьомий поверх. Незважаючи на травми та обмежений простір, Богдан залишався при свідомості та не панікував, сподіваючись, що рятувальники його знайдуть.

Рятувальники ДСНС виявили його на кухні в просторі, де ледь можна було рухатись. Хлопець лежав у позі ембріона — простір був настільки тісним, що йому було важко дихати, а праву руку притиснуло кухонним стільцем. Рятівники підтримували з ним розмову, заспокоювали та вручну розбирали завали. У ДСНС зазначили, що його порятунок — справжнє диво.

Трагедія в Тернополі забрала життя щонайменше 27 людей, серед них троє дітей. За даними ДСНС, поранення отримали 94 людини, включно з 18 дітьми. Рятувальні роботи тривали понад добу.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що нелегітимний президент РФ Володимир Путін і начальник Генштабу Валерій Герасимов зробили низку заяв щодо ситуації на фронті, які не підтверджуються українською стороною та публічною інформацією.



Джерело: https://suspilne.media/ternopil/1169760-bilse-10-godin-pid-zavalami-novi-podrobici-pro-stan-i-poratunok-20-ricnogo-ternopolanina/
