Как спасли молодого человека, который провел под завалами ночь в Тернополе
commentss НОВОСТИ Все новости

Как спасли молодого человека, который провел под завалами ночь в Тернополе

20-летний Богдан Кобель, пробывший под завалами более 10 часов в Тернополе, находится в больнице в стабильном состоянии

20 ноября 2025, 20:48
Автор:
avatar

Ткачова Марія

20-летний Богдан Кобель, которого спасатели достали из-под завалов после российского ракетного удара по Тернополю, находится в больнице. Об этом Общественному сообщила директор областного департамента здравоохранения Ольга Ярмоленко.

Как спасли молодого человека, который провел под завалами ночь в Тернополе

Трагедия в Тернополе

По ее словам, состояние парня оценивают как средней тяжести, но стабильное. Его уже перевели из реанимации в травматологическое отделение. У Богдана — многочисленные переломы и сотрясение мозга, однако он в сознании и контактирует с врачами.

Квартира семьи Кобелей находилась на девятом этаже. Сестра парня рассказала NV, что после взрыва он вместе с обломками конструкций упал с девятого на седьмой этаж. Несмотря на травмы и ограниченное пространство Богдан оставался в сознании и не паниковал, надеясь, что спасатели его найдут.

Спасатели ГСЧС обнаружили его на кухне в пространстве, где едва можно было двигаться. Парень лежал в позе эмбриона – пространство было настолько тесным, что ему было тяжело дышать, а правую руку придавило кухонным стулом. Спасатели поддерживали с ним разговор, успокаивали и вручную разбирали завалы. В ГСЧС отметили, что его спасение — настоящее чудо.

Трагедия в Тернополе унесла жизни по меньшей мере 27 человек, среди них трое детей. По данным ГСЧС, ранения получили 94 человека, включая 18 детей. Спасательные работы продолжались более суток.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что нелегитимный президент РФ Владимир Путин и начальник Генштаба Валерий Герасимов сделали ряд заявлений о ситуации на фронте, которые не подтверждаются украинской стороной и публичной информацией.



Источник: https://suspilne.media/ternopil/1169760-bilse-10-godin-pid-zavalami-novi-podrobici-pro-stan-i-poratunok-20-ricnogo-ternopolanina/
