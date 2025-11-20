Как спасли молодого человека, который провел под завалами ночь в Тернополе

20-летний Богдан Кобель, которого спасатели достали из-под завалов после российского ракетного удара по Тернополю, находится в больнице. Об этом Общественному сообщила директор областного департамента здравоохранения Ольга Ярмоленко.

Трагедия в Тернополе

По ее словам, состояние парня оценивают как средней тяжести, но стабильное. Его уже перевели из реанимации в травматологическое отделение. У Богдана — многочисленные переломы и сотрясение мозга, однако он в сознании и контактирует с врачами.

Квартира семьи Кобелей находилась на девятом этаже. Сестра парня рассказала NV, что после взрыва он вместе с обломками конструкций упал с девятого на седьмой этаж. Несмотря на травмы и ограниченное пространство Богдан оставался в сознании и не паниковал, надеясь, что спасатели его найдут.

Спасатели ГСЧС обнаружили его на кухне в пространстве, где едва можно было двигаться. Парень лежал в позе эмбриона – пространство было настолько тесным, что ему было тяжело дышать, а правую руку придавило кухонным стулом. Спасатели поддерживали с ним разговор, успокаивали и вручную разбирали завалы. В ГСЧС отметили, что его спасение — настоящее чудо.

Трагедия в Тернополе унесла жизни по меньшей мере 27 человек, среди них трое детей. По данным ГСЧС, ранения получили 94 человека, включая 18 детей. Спасательные работы продолжались более суток.

