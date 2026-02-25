Як вплинув полон: скільки російських військовополонених вважають війну "виправданою"

Майже дві третини російських військовополонених вважають війну проти України виправданою та необхідною. Таких висновків дійшли соціологи за підсумками дослідження, проведеного громадською організацією LingvaLexa.

Полонені росіяни. Фото: з відкритих джерел

Середній рівень сприйняття легітимності так званої СВО серед опитаних становив 35,8%, що автори характеризують як помірний показник. Загалом 68,3% респондентів визнали війну виправданою тією чи іншою мірою.

Серед тих, хто довіряє російській пропаганді, таких було близько 88%. Навіть серед скептично налаштованих полонених 51% назвали вторгнення виправданим.

Примітно, що 13% переконаних прихильників пропаганди вважають війну повністю легітимною – це у шість разів більше, ніж серед тих, хто не поділяє офіційні наративи. У середньому в кремлівську пропаганду вірять 47,6% опитаних, а хоча б одній пропагандистській тезі довіряють майже 77%.

Дослідження також виявило тривожну тенденцію: 42,9% військовополонених заявили, що не вважають українців повноцінними людьми. У середньому респонденти "оцінили" українців на 88% за рівнем розвитку, порівняно з іншими народами. Соціологи підкреслюють прямий зв'язок між рівнем віри у пропаганду та схильністю до дегуманізації.

Крім того, близько третини опитаних висловили готовність знову вступити до лав армії РФ після звільнення. Серед переконаних прихильників пропаганди таких удвічі більше, ніж серед тих, хто сумнівається. При цьому рівень добровільної здачі в полон серед них майже вдвічі нижчий.

Читайте також на порталі "Коментарі" — п'ятий рік повномасштабного вторгнення починається для Москви з неприємних сигналів. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).



