Как повлиял плен: сколько российских военнопленных считают войну "оправданной"

Почти две трети российских военнопленных считают войну против Украины оправданной и необходимой. К таким выводам пришли социологи по итогам исследования, проведённого общественной организацией LingvaLexa.

Средний уровень восприятия легитимности так называемой "СВО" среди опрошенных составил 35,8%, что авторы характеризуют как умеренный показатель. В целом 68,3% респондентов признали войну оправданной в той или иной степени.

Среди тех, кто доверяет российской пропаганде, таких оказалось около 88%. Даже среди скептически настроенных пленных 51% назвали вторжение оправданным.

Примечательно, что 13% убеждённых сторонников пропаганды считают войну полностью легитимной – это в шесть раз больше, чем среди тех, кто не разделяет официальные нарративы. В среднем в кремлёвскую пропаганду верят 47,6% опрошенных, а хотя бы одному пропагандистскому тезису доверяют почти 77%.

Исследование также выявило тревожную тенденцию: 42,9% военнопленных заявили, что не считают украинцев полноценными людьми. В среднем респонденты "оценили" украинцев на 88% по уровню развития по сравнению с другими народами. Социологи подчёркивают прямую связь между уровнем веры в пропаганду и склонностью к дегуманизации.

Кроме того, около трети опрошенных выразили готовность вновь вступить в ряды армии РФ после освобождения. Среди убеждённых сторонников пропаганды таких вдвое больше, чем среди сомневающихся. При этом уровень добровольной сдачи в плен среди них почти в два раза ниже.

