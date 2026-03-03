Як вплине ситуація в Ірані на перспективи миру в Україні: розкрито неоднозначну перспективу

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що наступна тристороння зустріч за участю України, США та Росії може відбутися 5 або 6 березня, "як і планувалося". Про це він розповів у ексклюзивному інтерв’ю італійському виданню Corriere Della Serra.

"Ніхто не відкладав наступну тристоронню зустріч з американцями, навіть після нападу на Іран. Я вважаю, що вона може відбутися 5 чи 6 березня, як і планувалося. Можливо, вона не буде в Абу-Дабі", — зазначив Зеленський.

Президент підкреслив, що віддав би перевагу проведенню переговорів у Женеві або іншій європейській країні, оскільки конфлікт відбувається "на нашому континенті". Якщо Росія наполягатиме на нейтральній території, можливими варіантами він назвав Австрію, Ватикан або Туреччину.

"Ми сподіваємося на більше обмінів полоненими", — додав український лідер, підкреслюючи, що обмін заручниками залишається одним із пріоритетних питань майбутніх переговорів.

Раніше Зеленський підтвердив, що жодна зі сторін не відмовилася від наступного раунду мирних переговорів. Через безпекові ризики в Абу-Дабі розглядаються альтернативні майданчики — Туреччина та Швейцарія.

За словами президента, попередньо зустріч може відбутися у проміжку між 5 і 9 березня. Він висловив надію, що через активізацію дипломатичних контактів на Близькому Сході процес обміну полоненими може відбутися навіть раніше запланованої дати. Зеленський підкреслив, що забезпечення безпеки учасників та підготовка майданчика залишаються ключовими завданнями української сторони, а переговори мають слугувати відновленню миру та стабільності на континенті.

Як вже писали "Коментарі", Туреччина наполягає на встановленні миру та наголошує на необхідності негайного припинення вогню в регіоні у зв’язку із загостренням ситуації довкола Ірану. Про це під час іфтару в головному офісі Партія справедливості та розвитку заявив президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган, повідомляє TRT Haber.