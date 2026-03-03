Как повлияет ситуация в Иране на перспективы мира в Украине: раскрыта неоднозначная перспектива

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что следующая трехсторонняя встреча с участием Украины, США и России может состояться 5 или 6 марта, "как планировалось". Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью итальянскому изданию Corriere Della Serra.

Фото: из открытых источников

"Никто не откладывал следующую трехстороннюю встречу с американцами даже после нападения на Иран. Я считаю, что она может состояться 5 или 6 марта, как и планировалось. Возможно, она не будет в Абу-Даби", — отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что предпочел бы проведение переговоров в Женеве или другой европейской стране, поскольку конфликт происходит "на нашем континенте". Если Россия будет настаивать на нейтральной территории, то возможными вариантами он назвал Австрию, Ватикан или Турцию.

"Мы надеемся на большее количество обменов пленными", — добавил украинский лидер, подчеркивая, что обмен заложниками остается одним из приоритетных вопросов будущих переговоров.

Ранее Зеленский подтвердил, что ни одна из сторон не отказалась от следующего раунда мирных переговоров. Из-за рисков безопасности в Абу-Даби рассматриваются альтернативные площадки — Турция и Швейцария.

По словам президента, предварительно встреча может состояться в промежутке между 5 и 9 марта. Он выразил надежду, что из-за активизации дипломатических контактов на Ближнем Востоке процесс обмена пленными может состояться даже раньше запланированной даты. Зеленский подчеркнул, что обеспечение безопасности участников и подготовка площадки остаются ключевыми задачами украинской стороны, а переговоры должны служить восстановлению мира и стабильности на континенте.

Как уже писали "Комментарии", Турция настаивает на установлении мира и подчеркивает необходимость немедленного прекращения огня в регионе в связи с обострением ситуации вокруг Ирана. Об этом во время ифтара в головном офисе Партия справедливости и развития заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает TRT Haber.