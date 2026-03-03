logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.23

EUR/UAH

50.6

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Как повлияет ситуация в Иране на перспективы мира в Украине: раскрыта неоднозначная перспектива
commentss НОВОСТИ Все новости

Как повлияет ситуация в Иране на перспективы мира в Украине: раскрыта неоднозначная перспектива

Зеленский сообщил дату ключевой трехсторонней встречи между Украиной, США и Россией

3 марта 2026, 11:45
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что следующая трехсторонняя встреча с участием Украины, США и России может состояться 5 или 6 марта, "как планировалось". Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью итальянскому изданию Corriere Della Serra.

Как повлияет ситуация в Иране на перспективы мира в Украине: раскрыта неоднозначная перспектива

Фото: из открытых источников

"Никто не откладывал следующую трехстороннюю встречу с американцами даже после нападения на Иран. Я считаю, что она может состояться 5 или 6 марта, как и планировалось. Возможно, она не будет в Абу-Даби", — отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что предпочел бы проведение переговоров в Женеве или другой европейской стране, поскольку конфликт происходит "на нашем континенте". Если Россия будет настаивать на нейтральной территории, то возможными вариантами он назвал Австрию, Ватикан или Турцию.

"Мы надеемся на большее количество обменов пленными", — добавил украинский лидер, подчеркивая, что обмен заложниками остается одним из приоритетных вопросов будущих переговоров.

Ранее Зеленский подтвердил, что ни одна из сторон не отказалась от следующего раунда мирных переговоров. Из-за рисков безопасности в Абу-Даби рассматриваются альтернативные площадки — Турция и Швейцария.

По словам президента, предварительно встреча может состояться в промежутке между 5 и 9 марта. Он выразил надежду, что из-за активизации дипломатических контактов на Ближнем Востоке процесс обмена пленными может состояться даже раньше запланированной даты. Зеленский подчеркнул, что обеспечение безопасности участников и подготовка площадки остаются ключевыми задачами украинской стороны, а переговоры должны служить восстановлению мира и стабильности на континенте.

Как уже писали "Комментарии", Турция настаивает на установлении мира и подчеркивает необходимость немедленного прекращения огня в регионе в связи с обострением ситуации вокруг Ирана. Об этом во время ифтара в головном офисе Партия справедливости и развития заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает TRT Haber.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости