Війна в Україні: Ердогагн виступив з вкрай тривожною заявою про "шлях до миру"

Туреччина наполягає на встановленні миру та наголошує на необхідності негайного припинення вогню в регіоні у зв’язку із загостренням ситуації довкола Ірану. Про це під час іфтару в головному офісі Партія справедливості та розвитку заявив президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган, повідомляє TRT Haber.

Фото: з відкритих джерел

За словами Ердогана, Анкара прагне, щоб регіон "нарешті досягнув міцного миру, якого він прагнув рокам"". Він підкреслив, що головним пріоритетом Туреччини є "досягнення припинення вогню та відкриття дверей для діалогу". Президент додав, що він провів низку переговорів із міжнародними лідерами, включаючи президента США Дональд Трамп, еміром Катару, канцлером Німеччини Фрідріх Мерц та генсеком НАТО Марком Рютте, щоб обговорити шляхи зупинки конфліктів.

"Під час цих переговорів ми обговорили, що можемо зробити, щоб зупинити війну. Ми активізуватимемо наші контакти на всіх рівнях, доки не буде встановлено припинення вогню та не відновлено спокій у нашому регіоні", — наголосив Ердоган і додав, що Туреччина перебуває "в одному з найскладніших регіонів світу".

Водночас згадуючи про ситуацію з війною Росії проти України, президент зазначив, що "шлях до миру ще не відкритий", натякаючи на необхідність активної дипломатії.

Раніше Туреччина засудила удари США та Ізраїлю по Ірану, а також атаки ІРІ на країни Перської затоки. Ердоган підкреслив, що такі дії "порушують суверенітет Ірану і загрожують миру дружнього і братнього іранського народу".

