Война в Украине: Эрдогагн выступил с крайне тревожным заявлением о "путь к миру"

Турция настаивает на установлении мира и подчеркивает необходимость немедленного прекращения огня в регионе в связи с обострением ситуации вокруг Ирана. Об этом во время ифтара в головном офисе Партия справедливости и развития заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает TRT Haber.

Фото: из открытых источников

По словам Эрдогана, Анкара стремится, чтобы регион "наконец-то достиг крепкого мира, к которому он стремился годам"". Он подчеркнул, что главным приоритетом Турции является "достижение прекращения огня и открытие дверей для диалога". Президент добавил, что провел ряд переговоров с международными лидерами, включая президента США Дональд Трамп, эмиром Катару, канцлером Германии Фридрих Мерц и генсеком НАТО Марком Рютте, чтобы обсудить пути остановки конфликтов.

"В ходе этих переговоров мы обсудили, что можем сделать, чтобы остановить войну. Мы будем активизировать наши контакты на всех уровнях, пока не будет установлено прекращение огня и возобновлено спокойствие в нашем регионе", — подчеркнул Эрдоган и добавил, что Турция находится "в одном из самых сложных регионов мира".

В то же время, упоминая о ситуации с войной России против Украины, президент отметил, что "путь к миру еще не открыта", намекая на необходимость активной дипломатии.

Ранее Турция осудила удары США и Израиля по Ирану, а также атаки ИРИ на страны Персидского залива. Эрдоган подчеркнул, что такие действия "нарушают суверенитет Ирана и угрожают миру дружественного и братского иранского народа".

