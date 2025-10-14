logo_ukra

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Як витиснути РФ з війни: що пропонуює Коваленко
commentss НОВИНИ Всі новини

Як витиснути РФ з війни: що пропонуює Коваленко

Як чинити з Росією, якщо вона не хоче миру — коментар Андрія Коваленка

14 жовтня 2025, 21:32
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Якщо Росія відкидає мир і не згодна припинити війну, її слід позбавляти економічного потенціалу та оборонно-промислового комплексу — таку думку висловив Андрій Коваленко. На його переконання, головний інструмент у цій роботі — сила: не лише дрони, а й достатня кількість далекобійних ракет.

Як витиснути РФ з війни: що пропонуює Коваленко

Як зупинити Росію

Коваленко наголосив, що логіка має бути проста: "Не хочете миру — втратите майбутнє". За його словами, чинити тиск потрібно системно, спрямовуючи удар по можливостях виробляти й відновлювати зброю та військову інфраструктуру супротивника. Саме таким, на його думку, має діяти політика щодо "країни-терориста, яка несе лише ненависть".

Водночас експерт попередив про небезпечний зворотний бік таких рішень: "Кожна ненависть породжує ще більшу ненависть у відповідь разом із наслідками". Тобто навіть жорсткий тиск, на його думку, не позбавлений ризиків ескалації й довготривалих наслідків — у тому числі гуманітарних і політичних.

Коментар Коваленка вписується в ширшу дискусію про те, які засоби мають використовуватися для ослаблення Росії та пришвидшення завершення війни. Частина фахівців ставить акцент саме на руйнівному потенціалі далекобійних систем у поєднанні з повітряним та кібернатиском; інші теж говорять про важливість міжнародних санкцій, технологічної ізоляції та посиленого контролю над оборонними виробництвами.

Питання залишається відкритим: як зменшити здатність агресора вести війну, мінімізуючи при цьому ризики нової хвилі насильства та довгострокових руйнівних наслідків для цивільного населення і регіону загалом.

Джерело: https://t.me/akovalenko1989/9913
