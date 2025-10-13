Нідерланди готуються до блекаутів

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
У Нідерландах готуються до сценарію віялових відключень електроенергії під час зимового періоду. Як повідомляють місцеві ЗМІ, енергосистема країни опинилася під серйозним навантаженням — на 20 ключових ділянках фахівці вже не можуть гарантувати стабільне управління мережею.
Нідерланди готуються до відключення світла
Енергетичні компанії попереджають, що у разі подальшого зростання споживання доведеться застосовувати тимчасові обмеження подачі струму. Мешканців закликають підготуватися заздалегідь: мати вдома ліхтарики, свічки, заряджені павербанки та вимикати з розеток чутливу техніку, зокрема комп’ютери й телевізори, щоб уникнути пошкоджень під час перепадів напруги.
Водночас уряд і мережеві оператори просять громадян зменшити використання електроенергії у пікові години — з 16:00 до 21:00. Саме в цей час енергомережа зазнає найбільшого навантаження, що створює ризик аварійних відключень у кількох регіонах країни.