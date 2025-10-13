Нідерланди готуються до блекаутів

У Нідерландах готуються до сценарію віялових відключень електроенергії під час зимового періоду. Як повідомляють місцеві ЗМІ, енергосистема країни опинилася під серйозним навантаженням — на 20 ключових ділянках фахівці вже не можуть гарантувати стабільне управління мережею.

Нідерланди готуються до відключення світла

Енергетичні компанії попереджають, що у разі подальшого зростання споживання доведеться застосовувати тимчасові обмеження подачі струму. Мешканців закликають підготуватися заздалегідь: мати вдома ліхтарики, свічки, заряджені павербанки та вимикати з розеток чутливу техніку, зокрема комп’ютери й телевізори, щоб уникнути пошкоджень під час перепадів напруги.

Водночас уряд і мережеві оператори просять громадян зменшити використання електроенергії у пікові години — з 16:00 до 21:00. Саме в цей час енергомережа зазнає найбільшого навантаження, що створює ризик аварійних відключень у кількох регіонах країни.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Генеральний прокурор України Руслан Кравченко виступив із ініціативою посилити покарання за найтяжчі злочини проти дітей. Він звернувся до парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності з пропозицією внести зміни до законодавства, щоб убивці та ґвалтівники неповнолітніх отримували виключно довічне позбавлення волі.

Кравченко наголосив, що нинішня норма, яка дозволяє засудженим за вбивство дитини отримати до 15 років в’язниці та навіть шанс на умовно-дострокове звільнення, є несправедливою та не відповідає тяжкості злочину. За його словами, перспектива ніколи більше не вийти на волю має стати стримувальним чинником для потенційних злочинців.

