За що відтепер в Україні будуть карати лише довічним увʼязненням
За що відтепер в Україні будуть карати лише довічним увʼязненням

Генпрокурор закликав карати вбивць і ґвалтівників дітей лише довічним ув’язненням

13 жовтня 2025, 18:46
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко виступив із ініціативою посилити покарання за найтяжчі злочини проти дітей. Він звернувся до парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності з пропозицією внести зміни до законодавства, щоб убивці та ґвалтівники неповнолітніх отримували виключно довічне позбавлення волі.

За що відтепер в Україні будуть карати лише довічним увʼязненням

За знущання над дітьми лише довічне увʼязнення

Кравченко наголосив, що нинішня норма, яка дозволяє засудженим за вбивство дитини отримати до 15 років в’язниці та навіть шанс на умовно-дострокове звільнення, є несправедливою та не відповідає тяжкості злочину. За його словами, перспектива ніколи більше не вийти на волю має стати стримувальним чинником для потенційних злочинців.

За словами генпрокурора, останнім часом прокуратура вже змогла домогтися довічного покарання у низці резонансних справ. Зокрема, йдеться про вбивство 16-річного Максима Матерухіна на станції київського фунікулера у 2024 році.

За офіційною статистикою, лише за останні 19 місяців 67 дітей стали жертвами навмисних убивств, а 531 дитина постраждала від сексуального насильства, серед них 360 — молодші за 14 років. Ці цифри, за словами Кравченка, свідчать про необхідність безкомпромісного підходу до покарання таких злочинців.

Джерело: https://t.me/pgo_gov_ua/33073
