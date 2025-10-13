logo

За что отныне в Украине будут наказывать только пожизненным заключением
commentss НОВОСТИ Все новости

За что отныне в Украине будут наказывать только пожизненным заключением

Генпрокурор призвал наказывать убийц и насильников детей только пожизненным заключением

13 октября 2025, 18:46
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко выступил с инициативой ужесточить наказание за тяжкие преступления против детей. Он обратился в парламентский комитет по вопросам правоохранительной деятельности с предложением внести изменения в законодательство, чтобы убийцы и насильники несовершеннолетних получали исключительно пожизненное лишение свободы.

За что отныне в Украине будут наказывать только пожизненным заключением

За издевательства над детьми только до вечное заключение

Кравченко подчеркнул, что нынешняя норма, позволяющая осужденным за убийство ребенка получить до 15 лет тюрьмы и даже шанс на условно-досрочное освобождение, несправедлива и не соответствует тяжести преступления. По его словам, перспектива никогда больше не выйти на свободу должна стать сдерживающим фактором потенциальных преступников.

По словам генпрокурора, в последнее время прокуратура уже смогла добиться пожизненного наказания по ряду резонансных дел. В частности, речь идет об убийстве 16-летнего Максима Матерухина на станции киевского фуникулера в 2024 году.

По официальной статистике, только за последние 19 месяцев 67 детей стали жертвами умышленных убийств, а 531 ребенок пострадал от сексуального насилия, среди них 360 младше 14 лет. Эти цифры, по словам Кравченко, свидетельствуют о необходимости бескомпромиссного подхода к наказанию преступников.

Источник: https://t.me/pgo_gov_ua/33073
