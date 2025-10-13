Голова Ради з прав людини при президенті РФ Валерій Фадєєв звернувся до МВС із вимогою перевірити водіїв, які користуються автомобільними номерами без російського прапора.

Росіяни прибирають прапор на номерних знаках авто

За його словами, відсутність триколора на номерному знаку може свідчити "або про зневагу до держави, або про заклик до сепаратизму". Фадєєв наголосив, що це "не питання естетики", а демонстрація антидержавних настроїв.

З 1 січня 2025 року використання прапора на автомобільних номерах у Росії стало обов’язковим — отримати новий знак без нього тепер неможливо. Водночас старі номери без триколора залишаються чинними.

Кримські пропагандистські пабліки вже повідомляли, що чимало мешканців півострова намагаються зберегти або приховати номери без російського прапора. Деякі заклеюють триколор чорними наліпками, інші — наклейками з українським кодом "UA". Це викликало бурхливу реакцію російських Z-каналів, які запитують: "Хто ці люди, які соромляться нашого прапора?"

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Російська Федерація входить у фазу глибокої паливної кризи, спричиненої багаторічним недофінансуванням галузі, технологічною ізоляцією та низкою помилкових управлінських рішень, повідомляє Служба зовнішньої розвідки України (СЗРУ).

За даними відомства, після зупинки частини застарілих нафтопереробних заводів РФ втратила значну частину своїх виробничих потужностей. У результаті країна ризикує вже до кінця року опинитися в залежності від імпорту пального на рівні до 60%.



Росія фактично отримала ще один неконтрольований “фронт” економічних ризиків — цього разу у сфері енергетики, що може призвести до глибокої дестабілізації внутрішнього ринку вже найближчими місяцями.

