Ткачова Марія
Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев обратился в МВД с требованием проверить водителей, пользующихся автомобильными номерами без российского флага.
Россияне убирают флаг на номерных знаках авто
По его словам, отсутствие триколора на номерном знаке может свидетельствовать "либо о пренебрежении государством, либо о призыве к сепаратизму". Фадеев подчеркнул, что это не вопрос эстетики, а демонстрация антигосударственных настроений.
С 1 января 2025 года использование флага на автомобильных номерах в России стало обязательным получить новый знак без него теперь невозможно. В то же время старые номера без триколора остаются в силе.
Крымские пропагандистские паблики уже сообщали, что многие жители полуострова пытаются сохранить или скрыть номера без российского флага. Некоторые заклеивают триколор черными наклейками, другие – наклейками с украинским кодом "UA". Это вызвало бурную реакцию российских Z-каналов, спрашивающих: "Кто эти люди, стыдящиеся нашего флага?"