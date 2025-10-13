logo

Номер без флага – повод для подозрения: новая паранойя Кремля
НОВОСТИ

Номер без флага – повод для подозрения: новая паранойя Кремля

В России заговорили о «сепаратизме» из-за номеров без триколора

13 октября 2025, 18:36
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев обратился в МВД с требованием проверить водителей, пользующихся автомобильными номерами без российского флага.

Номер без флага – повод для подозрения: новая паранойя Кремля

Россияне убирают флаг на номерных знаках авто

По его словам, отсутствие триколора на номерном знаке может свидетельствовать "либо о пренебрежении государством, либо о призыве к сепаратизму". Фадеев подчеркнул, что это не вопрос эстетики, а демонстрация антигосударственных настроений.

С 1 января 2025 года использование флага на автомобильных номерах в России стало обязательным получить новый знак без него теперь невозможно. В то же время старые номера без триколора остаются в силе.

Крымские пропагандистские паблики уже сообщали, что многие жители полуострова пытаются сохранить или скрыть номера без российского флага. Некоторые заклеивают триколор черными наклейками, другие – наклейками с украинским кодом "UA". Это вызвало бурную реакцию российских Z-каналов, спрашивающих: "Кто эти люди, стыдящиеся нашего флага?"

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Российская Федерация входит в фазу глубокого топливного кризиса, вызванного многолетним недофинансированием отрасли, технологической изоляцией и рядом ошибочных управленческих решений, сообщает Служба внешней разведки Украины (СЗРУ).
По данным ведомства, после остановки части устаревших нефтеперерабатывающих заводов РФ потеряла значительную часть своих производственных мощностей. В результате страна рискует уже к концу года оказаться в зависимости от импорта горючего на уровне до 60%.

 Россия фактически получила еще один неконтролируемый "фронт" экономических рисков — на этот раз в сфере энергетики, что может привести к глубокой дестабилизации внутреннего рынка в ближайшие месяцы.



Источник: https://t.me/meduzalive/133153
