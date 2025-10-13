В Рф нафтова катастрофа

Російська Федерація входить у фазу глибокої паливної кризи, спричиненої багаторічним недофінансуванням галузі, технологічною ізоляцією та низкою помилкових управлінських рішень, повідомляє Служба зовнішньої розвідки України (СЗРУ).

Обстановка з паливом у Росії

За даними відомства, після зупинки частини застарілих нафтопереробних заводів РФ втратила значну частину своїх виробничих потужностей. У результаті країна ризикує вже до кінця року опинитися в залежності від імпорту пального на рівні до 60%.

Заборона експорту поглибила кризу



Введена Москвою заборона на експорт бензину, покликана стабілізувати внутрішній ринок, лише погіршила ситуацію — галузь втратила валютні надходження, необхідні для модернізації виробництва.



Зростання внутрішніх цін на паливо вже призводить до подорожчання транспортування, логістики та споживчих товарів, що у поєднанні з підвищенням ПДВ загрожує різким стрибком інфляції.



Москва втрачає контроль над економічною ситуацією



За оцінками аналітиків, тимчасові адміністративні заходи Кремля не здатні компенсувати системні втрати.



Росія фактично отримала ще один неконтрольований “фронт” економічних ризиків — цього разу у сфері енергетики, що може призвести до глибокої дестабілізації внутрішнього ринку вже найближчими місяцями.



