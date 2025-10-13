Российская Федерация входит в фазу глубокого топливного кризиса, вызванного многолетним недофинансированием отрасли, технологической изоляцией и рядом ошибочных управленческих решений, сообщает Служба внешней разведки Украины (СЗРУ).

Обстановка с топливом в России

По данным ведомства, после остановки части устаревших нефтеперерабатывающих заводов РФ потеряла значительную часть своих производственных мощностей. В результате страна рискует уже к концу года оказаться в зависимости от импорта горючего на уровне до 60%.

Запрет экспорта усугубил кризис



Введенный Москвой запрет на экспорт бензина, призванный стабилизировать внутренний рынок, лишь усугубил ситуацию — отрасль потеряла валютные поступления, необходимые для модернизации производства.



Рост внутренних цен на топливо уже приводит к удорожанию транспортировки, логистики и потребительских товаров, что в сочетании с повышением НДС чревато резким скачком инфляции.



Москва теряет контроль над экономической ситуацией



По оценкам аналитиков, временные административные меры Кремля не способны компенсировать системные потери.



Россия фактически получила еще один неконтролируемый "фронт" экономических рисков — на этот раз в сфере энергетики, что может привести к глубокой дестабилизации внутреннего рынка в ближайшие месяцы.



Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что комментируя очередные ядерные угрозы со стороны Москвы, Андрей Коваленко подчеркнул, что единственное, на что способна Россия сегодня — это играть на страхе.



По словам Коваленко, использование ядерного оружия категорически не поддерживают ключевые геополитические игроки, включая Китая, который "не позволит открыть этот сундук Пандоры". По словам Коваленко, использование ядерного оружия категорически не поддерживают ключевые геополитические игроки, включая Китая, который "не позволит открыть этот сундук Пандоры".