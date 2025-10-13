Андрій Коваленко чітко відповів чи застосує Росія ядерну зброю

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
Коментуючи чергові ядерні погрози з боку Москви, Андрій Коваленко наголосив, що єдине, на що здатна Росія сьогодні — це грати на страху.
Погрози росіян ядерною зброєю
"Усе, на що здатна рашka — погрожувати ядеркою. Зараз ключове — обнулити цю страшилку інформаційно, бо в реальності Росія не застосує ядерну зброю", — зазначив він.
За словами Коваленка, використання ядерної зброї категорично не підтримують ключові геополітичні гравці, включно з Китаєм, який "не дозволить відкрити цю скриню Пандори".
Він нагадав, що ядерна зброя сьогодні — це інструмент стримування, а не ведення бойових дій.
"Росіяни люблять згадувати, що США бомбили Японію у 1945-му, але тоді ситуація була інша — Сполучені Штати були єдиною країною, яка мала ядерну зброю. Вона не була зброєю стратегічного паритету, як зараз", — пояснив Коваленко.
Він підкреслив, що нинішні заяви Кремля про "ядерну відповідь на Томагавки" — це лише порожні погрози, покликані залякати світ і підняти власну вагу у переговорах.
"Це лише балаканина, не більше", — підсумував Коваленко.