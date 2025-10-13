Через що росіянок змусили йти воювати

У Росії двох жінок із Рязані — Олену Смирнову та Ольгу Шиляєву — викрили у вербуванні іноземців для участі у війні проти України.

Жінок росіянок змусили піти на фронт

За даними російських медіа, вони залучили близько трьох тисяч кубинців і громадян Шрі-Ланки, обіцяючи їм роботу в Росії.

За схемою, організатори мали оплачувати іноземцям переліт, проживання і транспорт, а після підписання контракту ті повинні були повернути кошти.

Проте частина найманців не віддала гроші або заявила, що їх ошукали — мовляв, вони підписали документи, не знаючи російської мови, і замість цивільної роботи потрапили до армії.

Кримінальна справа і “фронтове покарання”



У квітні 2024 року кілька кубинців звернулися до російської поліції із заявами про шахрайство.



Проти Смирнової та Шиляєвої порушили кримінальну справу.



Згодом Смирнова попросила перевести її з СІЗО на фронт, а сестра Шиляєвої заявила, що Ольгу відправили на війну “обманним шляхом”.



Після цього вона нібито потрапила до підвалу-в’язниці "Зайцеве" на окупованій Луганщині — відомої катівні, куди відправляють “відмовників” і покараних військових.



Тепер вони воюють самі



За словами знайомих, обидві жінки нині служать у складі штурмової роти “Шторм V” однієї з бригад 1-ї танкової армії РФ.



Так колишні вербувальниці, які відправляли іноземців на війну, самі опинилися на передовій — уже не як організаторки, а як солдатки російської армії.



