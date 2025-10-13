logo_ukra

BTC/USD

114058

ETH/USD

4094.64

USD/UAH

41.61

EUR/UAH

48.13

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Через що росіянок змусили йти воювати
commentss НОВИНИ Всі новини

Через що росіянок змусили йти воювати

Росіянки, які вербували кубинців і ланкійців на війну проти України, самі опинилися на фронті

13 жовтня 2025, 17:02
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

У Росії двох жінок із Рязані — Олену Смирнову та Ольгу Шиляєву — викрили у вербуванні іноземців для участі у війні проти України.

Через що росіянок змусили йти воювати

Жінок росіянок змусили піти на фронт

За даними російських медіа, вони залучили близько трьох тисяч кубинців і громадян Шрі-Ланки, обіцяючи їм роботу в Росії.

За схемою, організатори мали оплачувати іноземцям переліт, проживання і транспорт, а після підписання контракту ті повинні були повернути кошти.

Проте частина найманців не віддала гроші або заявила, що їх ошукали — мовляв, вони підписали документи, не знаючи російської мови, і замість цивільної роботи потрапили до армії.

Кримінальна справа і “фронтове покарання”

У квітні 2024 року кілька кубинців звернулися до російської поліції із заявами про шахрайство.

Проти Смирнової та Шиляєвої порушили кримінальну справу.

Згодом Смирнова попросила перевести її з СІЗО на фронт, а сестра Шиляєвої заявила, що Ольгу відправили на війну “обманним шляхом”.

Після цього вона нібито потрапила до підвалу-в’язниці "Зайцеве" на окупованій Луганщині — відомої катівні, куди відправляють “відмовників” і покараних військових.

Тепер вони воюють самі

За словами знайомих, обидві жінки нині служать у складі штурмової роти “Шторм V” однієї з бригад 1-ї танкової армії РФ.

Так колишні вербувальниці, які відправляли іноземців на війну, самі опинилися на передовій — уже не як організаторки, а як солдатки російської армії.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що українські університети стрімко втрачають кадри через низькі зарплати, заявив народний депутат Данило Гетманцев. За його словами, нинішня ситуація призводить до того, що викладачі або виїжджають за кордон, або змушені підробляти не за фахом, молоді науковці не бачать перспектив, а студенти не розуміють, навіщо обирати науку як професію.





Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.currenttime.tv/a/systema-verbovka-ryazan/33558264.html
Теги:

Новини

Всі новини