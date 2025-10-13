logo

Из-за чего россиянок заставили идти воевать

Россиянки, вербовавшие кубинцев и ланкийцев на войну против Украины, сами оказались на фронте

13 октября 2025, 17:02
Автор:
avatar

Ткачова Марія

В России двух женщин из Рязани – Елену Смирнову и Ольгу Шиляеву – разоблачили в вербовке иностранцев для участия в войне против Украины.

Из-за чего россиянок заставили идти воевать

Женщин россиянок заставили пойти на фронт

По данным российских медиа, они привлекли около трех тысяч кубинцев и граждан Шри-Ланки, обещая им работу в России.

По схеме организаторы должны были оплачивать иностранцам перелет, проживание и транспорт, а после подписания контракта те должны были вернуть средства.

Однако часть наемников не отдала деньги или заявила, что их обманули, мол, они подписали документы, не зная русского языка, и вместо гражданской работы попали в армию.

Уголовное дело и "фронтовое наказание"

В апреле 2024 года несколько кубинцев обратились в российскую полицию с заявлениями о мошенничестве.

Против Смирновой и Шиляевой возбудили уголовное дело.

Затем Смирнова попросила перевести ее из СИЗО на фронт, а сестра Шиляевой заявила, что Ольгу отправили на войну "обманным путем".

После этого она якобы попала в подвал тюрьмы "Зайцево" на оккупированной Луганщине — известной застенке, куда отправляют "отказников" и наказанных военных.

Теперь они воюют сами

По словам знакомых, обе женщины ныне служат в составе штурмовой роты "Шторм V" одной из бригад 1-й танковой армии РФ.

Так бывшие вербовщицы, отправлявшие иностранцев на войну, сами оказались на передовой уже не как организаторы, а как солдатки российской армии.

Источник: https://www.currenttime.tv/a/systema-verbovka-ryazan/33558264.html
