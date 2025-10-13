Андрей Коваленко четко ответил применит ли Россия ядерное оружие

Рубрики
Ткачова Марія
Комментируя очередные ядерные угрозы со стороны Москвы, Андрей Коваленко подчеркнул, что единственное, на что способна Россия сегодня — играть на страхе.
Угрозы россиян ядерным оружием
"Все, на что способен рашк — угрожать ядеркой. Сейчас ключевое – обнулить эту страшилку информационно, потому что в реальности Россия не применит ядерное оружие", – отметил он.
По словам Коваленко, использование ядерного оружия категорически не поддерживают ключевые геополитические игроки, включая Китая, который "не позволит открыть этот сундук Пандоры".
Он напомнил, что ядерное оружие сегодня – это инструмент сдерживания, а не ведения боевых действий.
"Россияне любят вспоминать, что США бомбили Японию в 1945-м, но тогда ситуация была иная — Соединенные Штаты были единственной страной с ядерным оружием. Она не была оружием стратегического паритета, как сейчас", – объяснил Коваленко.
Он подчеркнул, что нынешние заявления Кремля о "ядерном ответе на Томагавки" — это лишь пустые угрозы, призванные запугать мир и поднять свой вес в переговорах.
"Это только болтовня, не больше", — подытожил Коваленко.