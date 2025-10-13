Нидерланды готовятся к блекаутам

Рубрики
Ткачова Марія
В Нидерландах готовятся к сценарию веерных отключений электроэнергии во время зимнего периода. Как сообщают местные СМИ, энергосистема страны оказалась под серьезной нагрузкой – на 20 ключевых участках специалисты уже не могут гарантировать стабильное управление сетью.
Нидерланды готовятся к отключению света
Энергетические компании предупреждают, что при дальнейшем росте потребления придется применять временные ограничения подачи тока. Жителей призывают подготовиться заранее: иметь дома фонарики, свечи, заряженные павербанки и выключать из розеток чувствительную технику, в том числе компьютеры и телевизоры, чтобы избежать повреждений во время перепадов напряжения.
В то же время, правительство и сетевые операторы просят граждан уменьшить использование электроэнергии в пиковые часы — с 16:00 до 21:00. Именно в это время энергосеть испытывает наибольшую нагрузку, что создает риск аварийных отключений в нескольких регионах страны.