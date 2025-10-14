Как выжать РФ из войны: что предлагает Коваленко

Если Россия отвергает мир и не согласна прекратить войну, ее следует лишать экономического потенциала и оборонно-промышленного комплекса — такое мнение высказал Андрей Коваленко. По его убеждению, главный инструмент в этой работе — сила: не только дроны, но достаточное количество дальнобойных ракет.

Как остановить Россию

Коваленко подчеркнул, что логика должна быть проста: "Не хотите мира – потеряете будущее". По его словам, оказывать давление нужно системно, направляя удар по возможностям производить и восстанавливать оружие и военную инфраструктуру противника. Именно таким, по его мнению, должна действовать политика по отношению к "стране-террористу, которая несет только ненависть".

В то же время эксперт предупредил об опасной обратной стороне таких решений: "Каждая ненависть порождает еще большую ответную ненависть вместе с последствиями". То есть, даже жесткое давление, по его мнению, не лишено рисков эскалации и долговременных последствий — в том числе гуманитарных и политических.

Комментарий Коваленко вписывается в более широкую дискуссию о том, какие средства должны использоваться для ослабления России и ускорения завершения войны. Часть специалистов делает акцент именно на разрушительном потенциале дальнобойных систем в сочетании с воздушным и кибернатиском; другие тоже говорят о важности международных санкций, технологической изоляции и усиленном контроле над оборонными производствами.

Вопрос остается открытым: как снизить способность агрессора вести войну, минимизируя при этом риски новой волны насилия и долгосрочных разрушительных последствий для гражданского населения и региона в целом.

