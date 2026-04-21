Як українська військовополонена вивела російську журналістку з рівноваги

Українська військовослужбовиця з позивним “Пташка” поділилася свідченнями про перебування в російському полоні, де, за її словами, полонених змушували брати участь у пропагандистських інтерв’ю.

Військовополонена «Пташка» про інтервʼю в полоні

Вона розповіла, що відмовилася спілкуватися з представницею медіа, яка, за її словами, працювала на окупаційні структури. Захисниця зазначила, що розуміла характер запитань і не хотіла брати участь у матеріалах, які могли бути використані для дискредитації українських військових.

За її словами, вона тривалий час ігнорувала камеру, відвертаючись під час зйомки. Зрештою, це викликало агресію з боку журналістки, після чого, за твердженням військовополоненої, до неї застосували фізичне насильство.

Вона також заявила, що на адміністрацію місця утримання здійснювався тиск з метою отримання відеоматеріалів із полоненими. За її словами, їй прямо погрожували погіршенням умов для інших полонених, якщо вона не погодиться дати інтерв’ю.

Військовослужбовиця наголосила, що у таких умовах у полонених фактично немає можливості вільного вибору, а будь-які публічні заяви можуть бути зроблені під примусом.

Окремо вона розповіла про загальну атмосферу утримання. За її словами, полонені чули звуки побиття та катувань інших людей, а також ставали свідками вивезення тіл загиблих.

Ці свідчення вкотре піднімають питання умов утримання українських військовополонених та дотримання міжнародного гуманітарного права.



Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у Кіровоградській області відбулося прощання з двома рідними братами, які загинули під час виконання бойових завдань на фронті. Військові служили у складі 100-ї окремої механізованої бригади та загинули з різницею лише в один день.