Как украинская военнопленная вывела российскую журналистку из равновесия

Украинская военнослужащая с позывным "Птичка" поделилась свидетельствами о пребывании в российском плену, где, по ее словам, пленных заставляли участвовать в пропагандистских интервью.

Она рассказала, что отказалась общаться с представительницей медиа, которая, по ее словам, работала на оккупационные структуры. Защитница отметила, что понимала характер вопросов и не хотела участвовать в материалах, которые могли использоваться для дискредитации украинских военных.

По ее словам, она долгое время игнорировала камеру, отворачиваясь во время съемки. В конце концов это вызвало агрессию со стороны журналистки, после чего, по утверждению военнопленной, к ней применили физическое насилие.

Она также заявила, что на администрацию места содержания оказывалось давление с целью получения видеоматериалов с пленными. По ее словам, ей прямо угрожали ухудшением условий для других пленников, если она не согласится дать интервью.

Военнослужащая подчеркнула, что в таких условиях у пленных фактически нет возможности свободного выбора, а любые публичные заявления могут быть сделаны по принуждению.

Отдельно она рассказала о всеобщей атмосфере содержания. По ее словам, пленные слышали звуки избиений и пыток других людей, а также становились свидетелями вывоза тел погибших.

Эти свидетельства поднимают вопрос условий содержания украинских военнопленных и соблюдения международного гуманитарного права.



