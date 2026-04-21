logo

BTC/USD

75913

ETH/USD

2311.35

USD/UAH

44.12

EUR/UAH

51.91

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Как украинская военнопленная вывела российскую журналистку из равновесия
commentss НОВОСТИ Все новости

Как украинская военнопленная вывела российскую журналистку из равновесия

Украинская военнопленная рассказала о давлении, насилии и принуждении к участию в пропагандистских интервью во время пребывания в плену

21 апреля 2026, 19:54
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Украинская военнослужащая с позывным "Птичка" поделилась свидетельствами о пребывании в российском плену, где, по ее словам, пленных заставляли участвовать в пропагандистских интервью.

Военнопленная «Птичка» об интервью в плену

Она рассказала, что отказалась общаться с представительницей медиа, которая, по ее словам, работала на оккупационные структуры. Защитница отметила, что понимала характер вопросов и не хотела участвовать в материалах, которые могли использоваться для дискредитации украинских военных.

По ее словам, она долгое время игнорировала камеру, отворачиваясь во время съемки. В конце концов это вызвало агрессию со стороны журналистки, после чего, по утверждению военнопленной, к ней применили физическое насилие.

Она также заявила, что на администрацию места содержания оказывалось давление с целью получения видеоматериалов с пленными. По ее словам, ей прямо угрожали ухудшением условий для других пленников, если она не согласится дать интервью.

Военнослужащая подчеркнула, что в таких условиях у пленных фактически нет возможности свободного выбора, а любые публичные заявления могут быть сделаны по принуждению.

Отдельно она рассказала о всеобщей атмосфере содержания. По ее словам, пленные слышали звуки избиений и пыток других людей, а также становились свидетелями вывоза тел погибших.

Эти свидетельства поднимают вопрос условий содержания украинских военнопленных и соблюдения международного гуманитарного права.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Кировоградской области состоялось прощание с двумя родными братьями, погибшими во время выполнения боевых задач на фронте. Военные служили в составе 100-й отдельной механизированной бригады и погибли с разницей всего в один день.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.instagram.com/reel/DVlbCOjgRgB/?igsh=cHNmdW94YzQxczRw
Теги:

Новости

Все новости