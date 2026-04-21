Їх двох поховали в спільній могилі: що сталося з братами
commentss НОВИНИ Всі новини

Їх двох поховали в спільній могилі: що сталося з братами

У Кіровоградській області попрощалися з рідними братами-військовими, які загинули на фронті з різницею в один день

21 квітня 2026, 19:29
Ткачова Марія

У Кіровоградській області відбулося прощання з двома рідними братами, які загинули під час виконання бойових завдань на фронті. Військові служили у складі 100-ї окремої механізованої бригади та загинули з різницею лише в один день.

Брати загинули на фронті з різницею в один день

Олег Залізняк помер 14 квітня внаслідок мінно-вибухової травми, отриманої після удару російського дрона. Вже наступного дня, 15 квітня, на Запорізькому напрямку загинув його брат Костянтин — внаслідок удару безпілотника.

На прощання з військовими прийшли сотні мешканців громади. Люди зібралися, щоб віддати шану захисникам, які загинули, обороняючи Україну.

Братів поховали разом — у спільній могилі в селі Водяне.

Побратими загиблих згадують їх як надійних і відданих людей. За словами командира танкової роти підрозділу, військові були частиною колективу, з яким ділили не лише службу, а й щоденне життя, втрати та переживання війни.

У підрозділі наголошують, що їхня загибель стала важкою втратою для всіх, хто служив поруч із ними.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що після теракту в Києві військовий журналіст Юрій Бутусов виступив із жорсткою критикою системи підготовки поліції та закликав до суттєвих змін у підходах до безпеки в умовах війни.
За його словами, командири всіх підрозділів поліції вже зараз повинні мати реальний бойовий досвід. Він наголосив, що в країні, де значна частина населення пройшла війну, а загроза терактів залишається постійною, керівники без відповідного досвіду не здатні ефективно забезпечувати правопорядок. У перспективі, вважає Бутусов, бойовий досвід мають отримати всі поліцейські. Він підкреслив, що готовність захищати країну під час війни є ключовим критерієм для служби. Окремо він висловився щодо відповідальності правоохоронців. За його словами, випадки, коли поліцейські залишають людей у небезпеці або не реагують належним чином на загрози, мають отримувати жорстку правову оцінку.



Джерело: https://www.instagram.com/reel/DXXbNydlL_h/?igsh=MzRqNmloenAzc3Zp
