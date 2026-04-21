Їх двох поховали в спільній могилі: що сталося з братами

У Кіровоградській області відбулося прощання з двома рідними братами, які загинули під час виконання бойових завдань на фронті. Військові служили у складі 100-ї окремої механізованої бригади та загинули з різницею лише в один день.

Брати загинули на фронті з різницею в один день

Олег Залізняк помер 14 квітня внаслідок мінно-вибухової травми, отриманої після удару російського дрона. Вже наступного дня, 15 квітня, на Запорізькому напрямку загинув його брат Костянтин — внаслідок удару безпілотника.

На прощання з військовими прийшли сотні мешканців громади. Люди зібралися, щоб віддати шану захисникам, які загинули, обороняючи Україну.

Братів поховали разом — у спільній могилі в селі Водяне.

Побратими загиблих згадують їх як надійних і відданих людей. За словами командира танкової роти підрозділу, військові були частиною колективу, з яким ділили не лише службу, а й щоденне життя, втрати та переживання війни.

У підрозділі наголошують, що їхня загибель стала важкою втратою для всіх, хто служив поруч із ними.



