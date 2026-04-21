Бутусов вибухнув заявою про поліцію: що пропонує

Після теракту в Києві військовий журналіст Юрій Бутусов виступив із жорсткою критикою системи підготовки поліції та закликав до суттєвих змін у підходах до безпеки в умовах війни.

Бутусов про поліцію після теракту в Києві

За його словами, командири всіх підрозділів поліції вже зараз повинні мати реальний бойовий досвід. Він наголосив, що в країні, де значна частина населення пройшла війну, а загроза терактів залишається постійною, керівники без відповідного досвіду не здатні ефективно забезпечувати правопорядок.

У перспективі, вважає Бутусов, бойовий досвід мають отримати всі поліцейські. Він підкреслив, що готовність захищати країну під час війни є ключовим критерієм для служби.

Окремо він висловився щодо відповідальності правоохоронців. За його словами, випадки, коли поліцейські залишають людей у небезпеці або не реагують належним чином на загрози, мають отримувати жорстку правову оцінку.

Також Бутусов запропонував надати право на володіння та носіння зброї громадянам, які беруть участь у захисті України та виконують бойові завдання у складі різних підрозділів Сил оборони, включно з добровольчими формуваннями. При цьому відповідальність за підготовку таких осіб, їхню психологічну придатність і дисципліну мають нести командири.

Він також звернув увагу на досвід залучення поліції до бойових дій. Зокрема, відзначив роль колишнього начальника патрульної поліції Євген Жуков, за якого було створено бойові підрозділи, зокрема бригаду “Хижак”.

Окрім цього, Бутусов виступив проти розширення окремих підрозділів безпілотників поза структурою бойових бригад, вважаючи, що такі підрозділи мають бути інтегровані безпосередньо у складі військових частин, які відповідають за конкретні ділянки фронту.

Він також навів приклади ефективної роботи бойових підрозділів патрульної поліції, які брали участь у боях на Харківському напрямку, підкресливши їхню підготовку та здатність діяти під обстрілами.

Таким чином, за словами журналіста, події в Києві вкотре продемонстрували необхідність адаптації системи безпеки до реалій повномасштабної війни.

