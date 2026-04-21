Бутусов взорвался заявлением о полиции: что предлагает

После теракта в Киеве военный журналист Юрий Бутусов выступил с жесткой критикой системы подготовки полиции и призвал существенные изменения в подходах к безопасности в условиях войны.

Бутусов о полиции после теракта в Киеве

По его словам, командиры всех подразделений полиции уже сейчас должны иметь реальный боевой опыт. Он отметил, что в стране, где значительная часть населения прошла войну, а угроза терактов остается постоянной, руководители без соответствующего опыта не способны эффективно обеспечивать правопорядок.

В перспективе, считает Бутусов, боевой опыт должны получить все полицейские. Он подчеркнул, что готовность защищать страну во время войны является ключевым критерием для службы.

Отдельно он высказался об ответственности правоохранителей. По его словам, случаи, когда полицейские оставляют людей в опасности или не должным образом реагировать на угрозы, должны получать жесткую правовую оценку.

Также Бутусов предложил предоставить право на владение и ношение оружия гражданам, которые участвуют в защите Украины и выполняют боевые задания в составе различных подразделений Сил обороны, включая добровольческие формирования. При этом ответственность за подготовку таких лиц, психологическую пригодность и дисциплину должны нести командиры.

Он также обратил внимание на опыт привлечения полиции в боевые действия. В частности, отметил роль бывшего начальника патрульной полиции Евгений Жуков, при котором были созданы боевые подразделения, в том числе бригада "Хищник".

Кроме этого, Бутусов выступил против расширения отдельных подразделений беспилотников вне структуры боевых бригад, считая, что такие подразделения должны быть интегрированы непосредственно в состав воинских частей, отвечающих за конкретные участки фронта.

Он также привел примеры эффективной работы боевых подразделений патрульной полиции, участвовавших в боях на Харьковском направлении, подчеркнув их подготовку и способность действовать под обстрелами.

Таким образом, по словам журналиста, события в Киеве продемонстрировали необходимость адаптации системы безопасности к реалиям полномасштабной войны.

