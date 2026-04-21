Их двоих похоронили в общей могиле: что произошло с братьями

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
В Кировоградской области прошло прощание с двумя родными братьями, погибшими во время выполнения боевых задач на фронте. Военные служили в составе 100-й отдельной механизированной бригады и погибли с разницей всего в один день.
Братья погибли на фронте с разницей в один день
Олег Зализняк скончался 14 апреля в результате минно-взрывной травмы, полученной после ушиба российского дрона. Уже на следующий день, 15 апреля, в Запорожском направлении погиб его брат Константин — в результате удара беспилотника.
На прощание с военными пришли сотни жителей общины. Люди собрались, чтобы отдать почту защитникам, погибшим, обороняя Украину.
Братьев похоронили вместе — в общей могиле в селе Водяное.
Собратья погибших вспоминают их как надежных и преданных людей. По словам командира танковой роты подразделения, военные являлись частью коллектива, с которым делили не только службу, но и ежедневную жизнь, потери и переживания войны.
В подразделении отмечают, что их гибель стала тяжелой потерей для всех, кто служил рядом с ними.