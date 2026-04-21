Их двоих похоронили в общей могиле: что произошло с братьями

В Кировоградской области прошло прощание с двумя родными братьями, погибшими во время выполнения боевых задач на фронте. Военные служили в составе 100-й отдельной механизированной бригады и погибли с разницей всего в один день.

Олег Зализняк скончался 14 апреля в результате минно-взрывной травмы, полученной после ушиба российского дрона. Уже на следующий день, 15 апреля, в Запорожском направлении погиб его брат Константин — в результате удара беспилотника.

На прощание с военными пришли сотни жителей общины. Люди собрались, чтобы отдать почту защитникам, погибшим, обороняя Украину.

Братьев похоронили вместе — в общей могиле в селе Водяное.

Собратья погибших вспоминают их как надежных и преданных людей. По словам командира танковой роты подразделения, военные являлись частью коллектива, с которым делили не только службу, но и ежедневную жизнь, потери и переживания войны.

В подразделении отмечают, что их гибель стала тяжелой потерей для всех, кто служил рядом с ними.



Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что после теракта в Киеве военный журналист Юрий Бутусов выступил с жесткой критикой системы подготовки полиции и призвал к существенным изменениям в подходах к безопасности в условиях войны.

По его словам, командиры всех подразделений полиции уже сейчас должны иметь реальный боевой опыт. Он отметил, что в стране, где значительная часть населения прошла войну, а угроза терактов остается постоянной, руководители без соответствующего опыта не способны эффективно обеспечивать правопорядок. В перспективе, считает Бутусов, боевой опыт должны получить все полицейские. Он подчеркнул, что готовность защищать страну во время войны является ключевым критерием для службы. Отдельно он высказался об ответственности правоохранителей. По его словам, случаи, когда полицейские оставляют людей в опасности или не должным образом реагировать на угрозы, должны получать жесткую правовую оценку.

